في استهداف إسرائيلي.. إصابة 4 أطفال أثناء تطعيمهم ضد الشلل بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (رويترز): قال مسعفون إن قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت قصفها لقطاع غزة أمس ما أسفر عن استشهاد العشرات أكثر من نصفهم في مناطق بشمال القطاع.
وقال مسعفون إن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيت لاهيا وجباليا أكبر مخيمات القطاع الثمانية الأقدم وموقع تركز العدوان الجديد لجيش الاحتلال.
واستشهد الباقون في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع، بما في ذلك ضربة في خان يونس قال مسؤولون بمجال الصحة إنها أدت إلى استشهاد ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
ووصف فلسطينيون العدوان الجوي والبري الكبير الجديد وأوامر الإخلاء القسرية بأنها «تطهير عرقي» يهدف إلى إخلاء بلدتين ومخيمين في شمال قطاع غزة من سكانهما لإنشاء مناطق عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك زاعمة أنها تقاتل مسلحين من فصائل المقاومة الفلسطينية يشنون هجمات انطلاقا من هناك.
وقال بيان لجيش الاحتلال يوم السبت إن الجيش أرسل فرقة عسكرية جديدة إلى جباليا للانضمام إلى كتيبتين أخريين.
وفي قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية جباليا وبيت لاهيا، والنصيرات (وسط)، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بحسب الدفاع المدني.
ونددت المديرة التنفيذية لليونيسف كاترين راسل في بيان بوفاة «أكثر من 50 طفلا» خلال 48 ساعة في جباليا.
وقال أحد سكان النصيرات أشرف عبدالله لوكالة فرانس برس: «عند الأولى فجرا، وقع انفجار وبدأنا نسمع صراخا. خرجنا وكانت هناك طائرات وإطلاق نيران فوقنا»، لافتا إلى أنه شاهد «أشلاء» أطفال ونساء.
في غضون ذلك قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن العدوان الإسرائيلي المستمر في شمال القطاع يمنعها من الوصول إلى آلاف الأطفال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون من أجل تطعيم ضد شلل الأطفال.
وأضافت أن أحد المراكز الطبية تعرض لإطلاق نار من إسرائيل أثناء إحضار الأسر أطفالها لتلقي جرعة من لقاح شلل الأطفال يوم السبت، حيث أصيب أربعة أطفال.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان إن الواقعة حدثت على الرغم من الهدنة الإنسانية التي اتفق عليها الطرفان المتحاربان إسرائيل وحماس، للسماح بحملة التطعيم.
وقال في منشور على منصة إكس يوم السبت: «كان فريق من منظمة الصحة العالمية موجودا في الموقع قبلها بقليل. هذا الهجوم، أثناء فترة هدنة إنسانية، يعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر وقد يردع إحضار الأطفال للتطعيم».
وأضاف: «يجب احترام هذه الهدن الإنسانية المهمة بشكل مطلق. أوقفوا إطلاق النار!».
إلى جانب ذلك، أعلنت إسرائيل أن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة «سقطا في منطقة مفتوحة». وهذا أول إطلاق صاروخي من غزة منذ أسابيع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين قتلا في غزة يوم السبت، ليرتفع عدد جنوده الذين قتلوا منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر 2023 إلى 370.
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