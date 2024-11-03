في استهداف إسرائيلي.. إصابة 4 أطفال أثناء تطعيمهم ضد الشلل بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كثفت‭ ‬قصفها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬13‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وجباليا‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬القطاع‭ ‬الثمانية‭ ‬الأقدم‭ ‬وموقع‭ ‬تركز‭ ‬العدوان‭ ‬الجديد‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

واستشهد‭ ‬الباقون‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومناطق‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بمجال‭ ‬الصحة‭ ‬إنها‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭. ‬

ووصف‭ ‬فلسطينيون‭ ‬العدوان‭ ‬الجوي‭ ‬والبري‭ ‬الكبير‭ ‬الجديد‭ ‬وأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسرية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬بلدتين‭ ‬ومخيمين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬سكانهما‭ ‬لإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬عازلة‭. ‬وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬زاعمة‭ ‬أنها‭ ‬تقاتل‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يشنون‭ ‬هجمات‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬هناك‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أرسل‭ ‬فرقة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬جباليا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬كتيبتين‭ ‬أخريين‭. ‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قصفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا،‭ ‬والنصيرات‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬بحسب‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭. ‬

ونددت‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لليونيسف‭ ‬كاترين‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بوفاة‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬طفلا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬النصيرات‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬عند‭ ‬الأولى‭ ‬فجرا،‭ ‬وقع‭ ‬انفجار‭ ‬وبدأنا‭ ‬نسمع‭ ‬صراخا‭. ‬خرجنا‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬طائرات‭ ‬وإطلاق‭ ‬نيران‭ ‬فوقنا‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬أشلاء‮»‬‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬تعرض‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬أثناء‭ ‬إحضار‭ ‬الأسر‭ ‬أطفالها‭ ‬لتلقي‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬حدثت‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬اتفق‭ ‬عليها‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬للسماح‭ ‬بحملة‭ ‬التطعيم‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬قبلها‭ ‬بقليل‭. ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية،‭ ‬يعرض‭ ‬قدسية‭ ‬حماية‭ ‬صحة‭ ‬الأطفال‭ ‬للخطر‭ ‬وقد‭ ‬يردع‭ ‬إحضار‭ ‬الأطفال‭ ‬للتطعيم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬احترام‭ ‬هذه‭ ‬الهدن‭ ‬الإنسانية‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭. ‬أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭!‬‮»‬‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬صاروخين‭ ‬أطلقا‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬سقطا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬أول‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬جنديين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬جنوده‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومه‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬370‭. ‬