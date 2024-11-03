الكويت مع السعودية ((نار)) والأردن تلتقي قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تخوض منتخبات المجموعة الثانية في البطولة جولتها الثانية، إذ يلتقي منتخبا الكويت 3 نقاط مع السعودية بدون نقاط في الساعة 4:00 مساء، ويلتقي المنتخب الأردني بدون رصيد منتخب قطر 3 نقاط في الساعة 6:30 مساء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وينتظر أن يقدم المنتخبان الخليجيان الكويتي والسعودي مباراة متكافئة، وينتظر أن تكون نتيجة المواجهة معلقة حتى إشعار آخر، فالكويتيون يريدون الوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز على الأردن، والسعوديون يسعون إلى تذوق الفوز الأول بعد الخسارة من المنتخب القطري.
وسيكون المنتخب القطري أحد المنتخبات المرشحة للقب العربي الحالي مؤهلا لتحقيق انتصاره الثاني على حساب المنتخب الأردني القادم من خسارة من المنتخب الكويتي، وفارق الإمكانات والخبرة تصب في صالح زملاء رينان قائد المنتخب القطري، فالأردنيون يؤدون يريدون أن يقدموا أقصى ما يملكون للخروج بأقل الخسائر.
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