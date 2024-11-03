الكويت مع السعودية ((نار)) والأردن تلتقي قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تخوض‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬جولتها‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخبا‭ ‬الكويت‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬ويلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬الخليجيان‭ ‬الكويتي‭ ‬والسعودي‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬المواجهة‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬فالكويتيون‭ ‬يريدون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأردن،‭ ‬والسعوديون‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تذوق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭.‬

وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬للقب‭ ‬العربي‭ ‬الحالي‭ ‬مؤهلا‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬وفارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬والخبرة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬زملاء‭ ‬رينان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬فالأردنيون‭ ‬يؤدون‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يملكون‭ ‬للخروج‭ ‬بأقل‭ ‬الخسائر‭.‬