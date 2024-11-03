Monday, 04 November 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم الثالث من عربية الكرة الطائرةبقــيـادة عـنــان منتـــخبــنا يـهـــزم عــمـــان

11/3/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الـ23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ليرفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬غلة‭ ‬نقاطه‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬وظل‭ ‬العمانيون‭ ‬على‭ ‬رصيدهم‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين،‭ ‬وفرض‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬الأشواط‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة،‭ ‬وأداروا‭ ‬المواجهة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يريدونها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬فيه‭ ‬العمانيون‭ ‬الحضور‭ ‬بأداء‭ ‬متواضع‭ ‬كثرت‭ ‬فيه‭ ‬أخطاء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والهجوم‭ ‬غير‭ ‬الفعال‭. ‬

ورغم‭ ‬الحذر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬فإنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬تسلم‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬والتغيير‭ ‬التكتيكي‭ ‬ليسجل‭ ‬فارقا‭ ‬مريحا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة‭ ‬20‭-‬13،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬فيه‭ ‬العمانيون‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬صانع‭ ‬ألعابهم‭ ‬البديل‭ ‬آدم‭ ‬الجلبوبي‭ ‬الملعب‭ ‬متأثرا‭ ‬بالإصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭.‬

وفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بالتدخل‭ ‬الهجومي‭ ‬مرة‭ ‬وبالإرسال‭ ‬الذي‭ ‬اهتز‭ ‬معه‭ ‬استقبال‭ ‬العمانيين‭ ‬14‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬بحائط‭ ‬صد‭ ‬فردي‭ ‬أمام‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭.‬

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬فرض‭ ‬شخصيته‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بالفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬والإرسال‭ ‬رغم‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬أضافها‭ ‬قائده‭ ‬هلال‭ ‬المقبالي‭ ‬وسعود‭ ‬المعمري‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3،‭ ‬ليكون‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬جوني‮»‬‭ ‬وراء‭ ‬اهتزاز‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬العمانيين‭ ‬22‭-‬16‭ ‬قبل‭ ‬يترك‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬النقطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منهيا‭ ‬بها‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭.‬

MENAFN03112024000055011008ID1108846518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث