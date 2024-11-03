اليوم الثالث من عربية الكرة الطائرةبقــيـادة عـنــان منتـــخبــنا يـهـــزم عــمـــان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة نغمة الانتصار في أجواء بطولة المنتخبات العربية الـ23 للكرة الطائرة بعد التفوق على المنتخب العماني بثلاثة أشواط نظيفة 25-19، 25-17، 25-19، في لقاء المجموعة الأولى، ليرفع منتخبنا غلة نقاطه إلى 6 نقاط متساويا مع المنتخب التونسي، وظل العمانيون على رصيدهم الخالي من النقاط بعد خسارتين، وفرض رفاق ناصر عنان قائد المنتخب إيقاعه على الأشواط التي استغرقتها المباراة، وأداروا المواجهة بالطريقة التي يريدونها، في الوقت الذي فاجأ فيه العمانيون الحضور بأداء متواضع كثرت فيه أخطاء الاستقبال والهجوم غير الفعال.
ورغم الحذر الذي كان عليه الشوط الأول الذي أنهاه لاعب مركز2 في المنتخب علي إبراهيم فإنّ منتخبنا تسلم زمام الأمور مستفيدا من حائط الصد والتغيير التكتيكي ليسجل فارقا مريحا على مستوى النتيجة 20-13، في الوقت الذي افتقد فيه العمانيون الفعالية الهجومية قبل أن يترك صانع ألعابهم البديل آدم الجلبوبي الملعب متأثرا بالإصابة في كتفه.
وفرض منتخبنا أفضليته على مجريات الشوط الثاني بالتدخل الهجومي مرة وبالإرسال الذي اهتز معه استقبال العمانيين 14-6 قبل أن يضع محمد يعقوب نهاية للشوط لصالح المنتخب بحائط صد فردي أمام إسماعيل الحيدي.
وواصل منتخبنا فرض شخصيته على تفاصيل الشوط الثالث بالفاعلية الهجومية والإرسال رغم التحسن الذي طرأ على أداء المنتخب العماني على مستوى الفاعلية الهجومية التي أضافها قائده هلال المقبالي وسعود المعمري لاعب مركز3، ليكون محمد عنان «جوني» وراء اهتزاز الكرة الأولى عند العمانيين 22-16 قبل يترك سيد هاشم سيد عيسى الذي سجل النقطة الأخيرة منهيا بها الشوط والمباراة.
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