اليوم الثالث من عربية الكرة الطائرةبقــيـادة عـنــان منتـــخبــنا يـهـــزم عــمـــان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الـ23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ليرفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬غلة‭ ‬نقاطه‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬وظل‭ ‬العمانيون‭ ‬على‭ ‬رصيدهم‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين،‭ ‬وفرض‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬الأشواط‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة،‭ ‬وأداروا‭ ‬المواجهة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يريدونها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬فيه‭ ‬العمانيون‭ ‬الحضور‭ ‬بأداء‭ ‬متواضع‭ ‬كثرت‭ ‬فيه‭ ‬أخطاء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والهجوم‭ ‬غير‭ ‬الفعال‭. ‬

ورغم‭ ‬الحذر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬فإنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬تسلم‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬والتغيير‭ ‬التكتيكي‭ ‬ليسجل‭ ‬فارقا‭ ‬مريحا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة‭ ‬20‭-‬13،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬فيه‭ ‬العمانيون‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬صانع‭ ‬ألعابهم‭ ‬البديل‭ ‬آدم‭ ‬الجلبوبي‭ ‬الملعب‭ ‬متأثرا‭ ‬بالإصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭.‬

وفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بالتدخل‭ ‬الهجومي‭ ‬مرة‭ ‬وبالإرسال‭ ‬الذي‭ ‬اهتز‭ ‬معه‭ ‬استقبال‭ ‬العمانيين‭ ‬14‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬بحائط‭ ‬صد‭ ‬فردي‭ ‬أمام‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭.‬

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬فرض‭ ‬شخصيته‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بالفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬والإرسال‭ ‬رغم‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬أضافها‭ ‬قائده‭ ‬هلال‭ ‬المقبالي‭ ‬وسعود‭ ‬المعمري‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3،‭ ‬ليكون‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬جوني‮»‬‭ ‬وراء‭ ‬اهتزاز‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬العمانيين‭ ‬22‭-‬16‭ ‬قبل‭ ‬يترك‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬النقطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منهيا‭ ‬بها‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭.‬