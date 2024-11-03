30 يوما تفصلنا عن انطلاقة بطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
30 يوما تفصلنا عن انطلاقة منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، التي تحتضنها مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وتحت إشراف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الفترة 4- 15 ديسمبر المقبل في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
وتواصل اللجنة المنظمة برئاسة إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، اجتماعاتها وذلك تحضيرا لإقامة هذا الحدث الدولي الأول من نوعه على أرض مملكة البحرين لرياضة أولمبية.
وتسعى اللجنة المنظمة للوصول إلى الجاهزية المثالية، من خلال توزيع الأدوار على اللجان العاملة والجهود التي ستبذلها هذه اللجان لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح لهذه النسخة من بطولة العالم في البحرين، من أجل تعزيز موقع المملكة كوجهة رئيسية لاحتضان كبرى البطولات الرياضية، على الشكل الذي ينعكس بصورة إيجابية في دعم مكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية.
واستطاعت مملكة البحرين أن تحقق العديد من المكتسبات والنجاحات، بعد استضافتها المتميزة لمنافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال في أكتوبر 2022. فقد أبهرت العالم بالتنظيم الرائع والكبير لهذا الحدث الرياضي القاري، مما دفع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بأغلبية ساحقة من منح الفوز لملف البحرين على حساب 4 دول من القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية، وهي: أرمينيا، وألبانيا، وبيرو وفنزويلا، لاستضافة وتنظيم هذه النسخة من بطولة العالم.
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