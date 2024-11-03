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30 يوما تفصلنا عن انطلاقة بطولة العالم لرفع الأثقال

11/3/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

30‭ ‬يوما‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬وذلك‭ ‬تحضيرا‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لرياضة‭ ‬أولمبية‭.‬

وتسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المثالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬ستبذلها‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬النجاح‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لاحتضان‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

واستطاعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والنجاحات،‭ ‬بعد‭ ‬استضافتها‭ ‬المتميزة‭ ‬لمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭. ‬فقد‭ ‬أبهرت‭ ‬العالم‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الرائع‭ ‬والكبير‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬القاري،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬الفوز‭ ‬لملف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬القارتين‭ ‬الأوروبية‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهي‭: ‬أرمينيا،‭ ‬وألبانيا،‭ ‬وبيرو‭ ‬وفنزويلا،‭ ‬لاستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

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