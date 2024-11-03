لجنة عدائي البحرين تنظم ((كريدي مكس غراند بري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬سباقها‭ ‬السنوي‭ ‬‮«‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬غراند‭ ‬بري‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬5‭ ‬و10‭ ‬كيلومترات‭ ‬الذي‭ ‬أقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬و1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬انطلق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬الجري‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبعد‭ ‬السباق‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الكؤوس‭ ‬والجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬وذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

وأعربت‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬السباق‭ ‬وبتحقيق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬للمتسابقين‭ ‬والمتسابقات‭.‬

كما‭ ‬تعبر‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬الكبير‭ ‬لتعاون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ووزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وشركة‭ ‬بوكاري‭ ‬سويت‭ ‬وشركة‭ ‬ماينا‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬ Nero ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

ويجدر‭ ‬الذكر‭ ‬ان‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخراً‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباق‭ ‬يوم‭ ‬السكري‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وسباق‭ ‬ماراثون‭ ‬البحرين‭ ‬للتتابع‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وسباق‭ ‬نصف‭ ‬ماراثون‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬تستعد‭ ‬اللجنة‭ ‬للإعلان‭ ‬قريباً‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباقاتها‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬وأبرزها‭ ‬سباق‭ (‬كروس‭ ‬ايلاند‭) ‬بمسافة‭ ‬17‭ ‬كيلومترا‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬المتوفر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإنستغرام‭ ‬على‭ ‬ @bahrainroadrunners