لجنة عدائي البحرين تنظم ((كريدي مكس غراند بري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى سباقها السنوي «كريدي مكس غراند بري» لمسافة 5 و10 كيلومترات الذي أقام على مدار يومين بتاريخ 18 أكتوبر و1 نوفمبر 2024، وقد انطلق السباق من شارع الغوص في محافظة المحرق بمشاركة أكثر من 500 متسابق من محبي رياضة الجري من الجنسين ومن مختلف الجنسيات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبعد السباق تم توزيع الكؤوس والجوائز النقدية على الفائزين في المراكز الأولى من فئات الرجال والنساء وذوي العزيمة.
وأعربت لجنة عدائي البحرين عن تقديرها للتعاون المستمر والدعم اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من كريدي مكس الذي أسهم في نجاح السباق وبتحقيق أجواء تنافسية مميزة للمتسابقين والمتسابقات.
كما تعبر اللجنة عن اعتزازها الكبير لتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إقامة هذه الفعالية مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ووزارة الاشغال والاتحاد البحريني لألعاب القوى والهيئة العامة للرياضة وشركة بوكاري سويت وشركة ماينا ومستشفى رويال البحرين وشركة Nero وذلك في إطار الشراكة المجتمعية.
ويجدر الذكر ان لجنة عدائي البحرين أعلنت مؤخراً فتح التسجيل لسباق يوم السكري بتاريخ 16 نوفمبر 2024 وسباق ماراثون البحرين للتتابع بتاريخ 22 نوفمبر 2024 وسباق نصف ماراثون بتاريخ 10 يناير 2025، كما تستعد اللجنة للإعلان قريباً عن فتح التسجيل لسباقاتها المتبقية في الموسم وأبرزها سباق (كروس ايلاند) بمسافة 17 كيلومترا بتاريخ 20 ديسمبر 2024، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط المتوفر في موقع اللجنة بالإنستغرام على @bahrainroadrunners
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