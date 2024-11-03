انطلاق الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة «جي 30» التي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر الجاري على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنك البحرين.
وكانت منافسات البطولة قد بدأت يومي السبت والأحد بإقامة مباريات الأدوار التمهيدية، حيث تأهل 3 لاعبين بحرينيين إلى الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى الدور الرئيسي للبطولة، حيث تأهل اللاعب عبدالرحمن الدوسري بعد تغلبه على اللاعب أرتيمي سولوفيف 6/2 و7/6(6)، كما تأهل اللاعب البحريني علي الخياط بعد فوزه على اللاعب لوكاس ماكلوغلين بنتيجة 6/0 و6/3، فيما تأهل اللاعب طلال السيد بعد تغلبه على اللاعب مهدي الإبراهيم بنتيجة 6/2 و7/5.
وفي تصريح له بمناسبة انطلاق أولى موسم استضافة البطولات الدولية والقارية، قال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للتنس: «نحن فخورون باستضافة هذه السلسلة من بطولات الاتحاد الدولي للناشئين لهذا العام وفي الأعوام الماضية، حيث تعكس استضافتنا لهذه البطولة المستمرة ثقة الاتحاد الدولي بإمكانيات وقدرات الاتحاد والتزامه بتوفير كافة المعايير الخاصة بمنح استضافة البطولات، كما أنه يؤكد التزامنا بتطوير رياضة التنس في البحرين وتعزيز مكانتنا على الساحة الدولية».
وأضاف عبدالعزيز بن مبارك: «أن بطولات الاتحاد الدولي للتنس للناشئين، تعد فرصة مثالية للاعبي البحرين للمشاركة وكسب الخبرة من خلال وجود لاعبين من مختلف دول العالم يمتلكون مهارات عالية في اللعبة، ويمثلون مدارس مختلف فيها، حيث نتطلع إلى تقديم تجربة مميزة للاعبين، ونتمنى أن تسهم هذه البطولة في اكتشاف مواهب جديدة في عالم التنس».
وأشار إلى أن جدول الاتحاد سيكون مزدحما بالبطولات والفعاليات هذا الموسم، موضحا أن الاتحاد سيستضيف 6 بطولات دولية وقارية وإقليمية، منها 3 بطولات للاتحاد الدولي للتنس للناشئين، وبطولة كأس ديفيز، وبطولة كأس بيلي جين للسيدات بالإضافة إلى البطولة العربية، كما استضاف الاتحاد مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية التي اختتمت فعالياته في البحرين الأسبوع الماضي، ويستضيف حاليا أيضا المؤتمر الإقليمي للمدربين الذي يشارك فيه أكثر من 100 مدرب ومدربة من مختلف الدول الآسيوية، والذي تستضيفه البحرين للمرة الأولى.
وأكد رئيس الاتحاد البحريني للتنس على أن جهود الاتحاد ستتواصل من أجل استضافة المزيد من الفعاليات والبطولات التي من شأنها أن تسهم في تطور اللعبة بالمملكة، وتساعد على تحقيق اهداف الاتحاد ورؤاه المستقبلة.
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