انطلاق الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬30‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭. ‬

وكانت‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬بحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬أرتيمي‭ ‬سولوفيف‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و7‭/‬6‭(‬6‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬الخياط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬لوكاس‭ ‬ماكلوغلين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬طلال‭ ‬السيد‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬الإبراهيم‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و7‭/‬5‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬موسم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والقارية،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستضافة‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬استضافتنا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬المستمرة‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بإمكانيات‭ ‬وقدرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنح‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭: ‬‮«‬أن‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬يمتلكون‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬ويمثلون‭ ‬مدارس‭ ‬مختلف‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للاعبين،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنس‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيكون‭ ‬مزدحما‭ ‬بالبطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيستضيف‭ ‬6‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬وقارية‭ ‬وإقليمية،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬بطولات‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬وبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬وبطولة‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬للسيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬استضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬مسابقة‭ ‬التنس‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ويستضيف‭ ‬حاليا‭ ‬أيضا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمدربين‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مدرب‭ ‬ومدربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬ستتواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬ورؤاه‭ ‬المستقبلة‭.‬