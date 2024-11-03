اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرفاع والعربي القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعقد اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرفاع ومنافسه العربي القطري ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك في قاعة المؤتمرات باستاد مدينة خليفة الرياضية.
وسيتدرب فريق الرفاع عند الساعة 5:30 مساءً، وسيعقد المؤتمر الصحفي للمدرب هيثم جطل مدرب فريق الرفاع عند الساعة 6:45 مساءً، في حين سيعقد مدرب العربي القطري أنتوني هدسون مؤتمره الصحفي عند الساعة 6:30 مساءً، وسيتدرب فريقه عند الساعة السابعة مساء.
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