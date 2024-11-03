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اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرفاع والعربي القطري

11/3/2024 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بمواجهة‭ ‬الرفاع‭ ‬ومنافسه‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬باستاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وسيتدرب‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيعقد‭ ‬مدرب‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬أنتوني‭ ‬هدسون‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيتدرب‭ ‬فريقه‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

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