استعدادا لمواجهتي الصين وأستراليا.. تجــمع المنـتـخب الوطـنـي 7 نوفـمـبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد جواد:
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف محمود رياض مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن التجمع المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر الحالي سيكون يوم 7 من الشهر، وذلك استعداداً لمواجهتي الصين وأستراليا ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.
ويسعى منتخبنا من خلال التجمع الحالي إلى الاستعداد بصورة مثالية للمباراتين القادمتين بغية الخروج بنتيجة إيجابية ومحاولة التقدم للأمام في سلم الترتيب العام، ولا سيما أن المنتخب يمتلك حاليا 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.
وسيدخل المنتخب معسكرا تدريبيا محليا في فندق ويندهام غراند خلال فترة التجمع الحالية وسيستمر حتى نهاية مباراتيه في التصفيات، حيث يلتقي الصين يوم 14 نوفمبر، ويواجه أستراليا يوم 19 نوفمبر، وستقام المباراتان على استاد البحرين الوطني.
MENAFN03112024000055011008ID1108846503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.