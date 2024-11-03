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استعدادا لمواجهتي الصين وأستراليا.. تجــمع المنـتـخب الوطـنـي 7 نوفـمـبر

11/3/2024 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬جواد‭:‬ الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬محمود‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬التجمع‭ ‬المزمع‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬الشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهتي‭ ‬الصين‭ ‬وأستراليا‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬الاستعداد‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭ ‬للمباراتين‭ ‬القادمتين‭ ‬بغية‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬ومحاولة‭ ‬التقدم‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬حاليا‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادلين‭ ‬وخسارة‭.‬‮

وسيدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬غراند‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التجمع‭ ‬الحالية‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬مباراتيه‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الصين‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ويواجه‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬المباراتان‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

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