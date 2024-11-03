منتخب اليد يتوجه إلى الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يغادر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬متوجهاً‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬ومنتخبات‭ ‬الكويت،‭ ‬تونس،‭ ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭.‬

ويتكون‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم،‭ ‬والمدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬أرون‭ ‬كريستجونسون،‭ ‬ومساعده‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬ومكرم‭ ‬الميساوي‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس،‭ ‬وكريم‭ ‬محمد‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج،‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬وحمده‭ ‬بن‭ ‬المنصف‭ ‬المعد‭ ‬البدني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬وهم‭: ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬علي‭ ‬المدني،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭

‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬الناصر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي‭ ‬وجعفر‭ ‬عبدالشهيد‭.‬

ويبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬ويختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ( ‬ IHF ‭ ‬ DAYS ‭)‬،‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬المنتخب‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك‭ ‬والنرويج‭.‬