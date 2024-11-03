منتخب اليد يتوجه إلى الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم الإثنين متوجهاً الى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي تنطلق يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري بمشاركة منتخبنا ومنتخبات الكويت، تونس، والرأس الأخضر.
ويتكون وفد المنتخب من إداري المنتخب أحمد الناجم، والمدرب الآيسلندي أرون كريستجونسون، ومساعده السيد علي الفلاحي، ومكرم الميساوي مدرب الحراس، وكريم محمد أخصائي العلاج، وحسين علي المحلل الفني وحمده بن المنصف المعد البدني، بالإضافة الى 18 لاعباً تم اختيارهم لهذه المشاركة، وهم: هشام أحمد، علي المدني، حسن السماهيجي، علي العشيري،
أحمد رضا، محمد حبيب الناصر، عبدالله الزيمور، محمد حميد، مجتبى الزيمور، علي عيد، جاسم خميس، أحمد المقابي، أحمد جلال، قاسم قمبر، علي رضا، محمد ميرزا سلمان، سيد محمود الفلاحي وجعفر عبدالشهيد.
ويبدأ منتخبنا أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب تونس يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة، فيما يلاقي المنتخب الكويتي يوم الخميس، ويختتم مبارياته أمام الرأس الأخضر يوم السبت القادم.
وتأتي هذه المشاركة خلال فترة التوقف الدولي ( IHF DAYS )، وضمن برنامج الإعداد التي يقيمها المنتخب لبطولة العالم 2025 والتي تقام في كرواتيا، الدنمارك والنرويج.
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