صلاح: القمة تليق بنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (د ب أ): وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح رسالة لجماهير فريقه ليفربول، عقب تصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقاد صلاح ليفربول لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار 2 / 1، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي تربع رفاق الفرعون المصري على صدارتها الآن.
ورفع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020، رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربع الأخيرة، الذي تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه بورنموث، أمس أيضا في ذات المرحلة.
وقال صلاح، الذي أحرز هدف فوز ليفربول في المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر «إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي يليق بهذا النادي».
أضاف صلاح على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد «لا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده».
واختتم الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، رسالته قائلا «شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدا شعور التسجيل في آنفيلد».
بهذا الهدف، واصل صلاح هوايته في هز الشباك بالدوري الإنجليزي للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن هز شباك تشيلسي وأرسنال في لقائي الفريق الأخيرين، رافعا رصيده التهديفي في المسابقة الآن إلى 7 أهداف هذا الموسم.
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