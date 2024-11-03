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صلاح: القمة تليق بنا

11/3/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬رسالة‭ ‬لجماهير‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول،‭ ‬عقب‭ ‬تصدر‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وقاد‭ ‬صلاح‭ ‬ليفربول‭ ‬لقلب‭ ‬تأخره‭ ‬صفر‭ / ‬1‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون،‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬2‭ / ‬1،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬التي‭ ‬تربع‭ ‬رفاق‭ ‬الفرعون‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭ ‬الآن‭. ‬

ورفع‭ ‬ليفربول،‭ ‬الساعي‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2019‭ / ‬2020،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بخسارته‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث،‭ ‬أمس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المرحلة‭. ‬

وقال‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭)‬،‭ ‬معقل‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قمة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بهذا‭ ‬النادي‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بموقع‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬تفوز‭ ‬بالمباريات‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬بطل‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭. ‬

واختتم‭ ‬الملك‭ ‬المصري،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول،‭ ‬رسالته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬دعمكم‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭. ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬يحدث،‭ ‬لن‭ ‬أنسى‭ ‬أبدا‭ ‬شعور‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬آنفيلد‮»‬‭.‬

بهذا‭ ‬الهدف،‭ ‬واصل‭ ‬صلاح‭ ‬هوايته‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬تشيلسي‭ ‬وأرسنال‭ ‬في‭ ‬لقائي‭ ‬الفريق‭ ‬الأخيرين،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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