شنايدر بطلة هونج كونج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونج‭ ‬كونج‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توجت‭ ‬الروسية‭ ‬ديانا‭ ‬شنايدر‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬كاتي‭ ‬بولتر‭.‬

وحسمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬لتفسد‭ ‬فرحة‭ ‬منافستها‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬لقائمة‭ ‬أول‭ ‬25‭ ‬مصنفة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬عقب‭ ‬تأهلها‭ ‬لثالث‭ ‬نهائي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

ونجحت‭ ‬شنايدر‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬قائمة‭ ‬أول‭ ‬100‭ ‬مصنفة‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬رابع‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وحرمت‭ ‬شنايدر‭ ‬المصنفة‭ ‬14‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬منافستها‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بثالث‭ ‬ألقابها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬لقبي‭ ‬سان‭ ‬دييجو‭ ‬ونوتينجهام‭. ‬