شنايدر بطلة هونج كونج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هونج كونج – (د ب أ): توجت الروسية ديانا شنايدر بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس أمس الأحد بفوزها في المباراة النهائية على البريطانية كاتي بولتر.
وحسمت اللاعبة الروسية الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6/1 و6/2 لتفسد فرحة منافستها البريطانية التي صعدت لقائمة أول 25 مصنفة على العالم للمرة الأولى في مسيرتها، عقب تأهلها لثالث نهائي لها في الموسم الحالي.
ونجحت شنايدر المصنفة الأولى للبطولة، التي كانت خارج قائمة أول 100 مصنفة على العالم في مطلع العام الجاري، في حصد رابع لقب لها هذا الموسم.
وحرمت شنايدر المصنفة 14 على العالم منافستها البريطانية من الفوز بثالث ألقابها هذا العام بعد لقبي سان دييجو ونوتينجهام.
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