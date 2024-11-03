بورتوليتو على أعتاب الانضمام إلى ساوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ساو باولو – (د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن السائق البرازيلي جابريل بورتوليتو وقع عليه الاختيار كسائق ثان في صفوف فريق ساوبر المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الذي سيصبح تابعا لأودي بدءا من 2026. وتحدثت تقارير متعددة أمس الأحد عن التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يخلف بورتوليتو السائق المخضرم فالتيري بوتاس ويتعاون مع نيكو هلكنبرج الذي سينضم من صفوف هاس العام المقبل.
وفاز بورتوليتو بلقب بطولة فورمولا-3 العام الماضي ويتصدر حاليا الترتيب العام لبطولة فورمولا-2.
ويعتبر السائق البرازيلي جزءا من أكاديمية مكلارين، لكن أندريا ستيلا رئيس الفريق قال على هامش سباق جائزة البرازيل الكبرى: «لا يمكننا أن نحرمه من فرصة القيادة في فورمولا-1». وشوهد بورتوليتو في مضمار ساو باولو، وتردد أن الإعلان الرسمي لانضمامه إلى ساوبر سيتم قبل السباق التالي في لاس فيجاس في 24 نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا). وقد يصبح بورتوليتو أول سائق برازيلي في فورمولا-1 منذ اعتزال فيليبي ماسا في 2017.
تجدر الإشارة إلى أن ساوبر أنهى الموسم الماضي من بطولة العالم لفورمولا-1 محتلا المركز الأخير في فئة الصانعين (الفرق) بدون رصيد من النقاط.
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