بورتوليتو على أعتاب الانضمام إلى ساوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬البرازيلي‭ ‬جابريل‭ ‬بورتوليتو‭ ‬وقع‭ ‬عليه‭ ‬الاختيار‭ ‬كسائق‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬ساوبر‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭-‬1،‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬تابعا‭ ‬لأودي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬2026‭. ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬متعددة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يخلف‭ ‬بورتوليتو‭ ‬السائق‭ ‬المخضرم‭ ‬فالتيري‭ ‬بوتاس‭ ‬ويتعاون‭ ‬مع‭ ‬نيكو‭ ‬هلكنبرج‭ ‬الذي‭ ‬سينضم‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬هاس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وفاز‭ ‬بورتوليتو‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬فورمولا‭-‬3‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ويتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬فورمولا‭-‬2‭.‬

ويعتبر‭ ‬السائق‭ ‬البرازيلي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬مكلارين،‭ ‬لكن‭ ‬أندريا‭ ‬ستيلا‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬قال‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نحرمه‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭-‬1‮»‬‭. ‬وشوهد‭ ‬بورتوليتو‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬وتردد‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬لانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬ساوبر‭ ‬سيتم‭ ‬قبل‭ ‬السباق‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭). ‬وقد‭ ‬يصبح‭ ‬بورتوليتو‭ ‬أول‭ ‬سائق‭ ‬برازيلي‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭-‬1‭ ‬منذ‭ ‬اعتزال‭ ‬فيليبي‭ ‬ماسا‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ساوبر‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفورمولا‭-‬1‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الصانعين‭ (‬الفرق‭) ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬