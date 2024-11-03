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الأرجنتين بطل العالم في البادل

11/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬توج‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬للرجال‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للبادل‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أسدل‭ ‬عليها‭ ‬الستار‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬مجمع‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬والاسكواش‭.‬

ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بواقع‭ (‬2‭ ‬ـ‭ ‬1‭). ‬بينما‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬بواقع‭ (‬2‭ ‬ـ‭ ‬0‭).‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬بواقع‭ (‬2‭ ‬ـ‭ ‬0‭). ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬نال‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬البرتغال‭ ‬بواقع‭ (‬2‭ ‬ـ‭ ‬1‭).‬

وقام‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬غانم‭ ‬الخليفي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬للتنس‭ ‬والاسكواش‭ ‬والبادل‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬يرافقه‭ ‬السيد‭ ‬لويجي‭ ‬كارارو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل،‭ ‬والسيد‭ ‬طارق‭ ‬زينل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للبادل‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬والفائزات‭.‬

وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬للبادل‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬للتنس‭ ‬والاسكواش‭ ‬والبادل‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬واستمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬مجمع‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬جماهيرية‭ ‬وإعلامية‭ ‬عالمية‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭.‬

وقدمت‭ ‬قطر،‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كعادتها‭ ‬بطولة‭ ‬عالم‭ ‬ناجحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والإعلامية‭ ‬بشهادة‭ ‬جميع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬والمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭.‬

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