الأرجنتين بطل العالم في البادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): توج المنتخب الأرجنتيني للرجال بلقب بطولة العالم للبادل «قطر 2024»، بينما أحرز المنتخب الإسباني لقب فئة السيدات في ختام البطولة التي أسدل عليها الستار أمس على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.
ونجح المنتخب الأرجنتيني للرجال في تحقيق الفوز على نظيره الإسباني في النهائي بواقع (2 ـ 1). بينما تمكن المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني في فئة السيدات بواقع (2 ـ 0).
كما حصل المنتخب البرتغالي على المركز الثالث في فئة الرجال بفوزه على نظيره الإيطالي بواقع (2 ـ 0). وفي فئة السيدات نال المنتخب الإيطالي المركز الثالث بتغلبه على البرتغال بواقع (2 ـ 1).
وقام ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة يرافقه السيد لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل، والسيد طارق زينل رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل بتتويج الفائزين والفائزات.
وشهدت هذه البطولة التي تعد واحدة من أقوى وأكبر بطولات العالم للبادل والتي نظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة، نجاحا باهرا واستمرت مدة أسبوع على ملاعب مجمع خليفة الدولي وسط حضور ومتابعة جماهيرية وإعلامية عالمية منقطعة النظير.
وقدمت قطر، التي استضافت البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة عام 2021، كعادتها بطولة عالم ناجحة على كل المستويات الفنية والتنظيمية والإعلامية بشهادة جميع مسؤولي الاتحاد الدولي للبادل والمنتخبات المشاركة من فئتي الرجال والسيدات.
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