بانيايا يفوز أمام مارتين ويؤجل الحسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيبانغ – (أ ف ب): أبقى الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) على حظوظه بإحراز لقب بطولة موتو جي بي للموسم الثالث تواليا، وذلك بعد فوزه بجائزة ماليزيا الكبرى، الجولة التاسعة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية، أمام المتصدر الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي-براماك) أمس الأحد على حلبة سيبانغ.
ويأتي الفوز الثاني تواليا للإيطالي والعاشر هذا الموسم بعد خروجه خالي الوفاض السبت من سباق السرعة (سبرينت) نتيجة سقوطه عن دراجته، تاركا الساحة لمارتين لإضافة 12 نقطة إلى رصيده بعد حلوله في المركز الأول.
وقبل جولة من النهاية على حلبة لم تقرر بعد نتيجة إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى بسبب الفيضانات القاتلة في شرق إسبانيا، لا تزال الأفضلية واضحة لصالح مارتين الذي يتقدم على حامل اللقب بفارق 24 نقطة.
وقال بانيايا بعد السباق والفوز المثير أمام مارتين «خورخي كان عدائيا جدا. كان انتصاري العاشر للموسم، لقد قمنا بعمل جميل. يتوجب علينا وحسب أن نتحسن أيام السبت (في سباق السرعة)».
وبدوره قال مارتين الذي أنهى السباق أمام الإيطالي الآخر إينيا باستيانيني (دوكاتي)، إنه «أردت الفوز، لكن +بيكو+ كان لديه استراتيجية مغايرة. سيكون تحديا كبيرا في السباقين الأخيرين (سباق السرعة والسباق الرئيسي)».
وأقيم السباق في أجواء مناخية صعبة حيث وصلت الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وقد توقف لقرابة 20 دقيقة بعد حادث عند المنعطف الثاني من اللفة الافتتاحية.
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