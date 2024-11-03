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بانيايا يفوز أمام مارتين ويؤجل الحسم

11/3/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيبانغ‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أبقى‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ (‬دوكاتي‭-‬براماك‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬سيبانغ‭.‬

ويأتي‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬للإيطالي‭ ‬والعاشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ (‬سبرينت‭) ‬نتيجة‭ ‬سقوطه‭ ‬عن‭ ‬دراجته،‭ ‬تاركا‭ ‬الساحة‭ ‬لمارتين‭ ‬لإضافة‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وقبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬نتيجة‭ ‬إلغاء‭ ‬جائزة‭ ‬فالنسيا‭ ‬الكبرى‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬لصالح‭ ‬مارتين‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

وقال‭ ‬بانيايا‭ ‬بعد‭ ‬السباق‭ ‬والفوز‭ ‬المثير‭ ‬أمام‭ ‬مارتين‭ ‬‮«‬خورخي‭ ‬كان‭ ‬عدائيا‭ ‬جدا‭. ‬كان‭ ‬انتصاري‭ ‬العاشر‭ ‬للموسم،‭ ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جميل‭. ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬وحسب‭ ‬أن‭ ‬نتحسن‭ ‬أيام‭ ‬السبت‭ (‬في‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭)‬‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬قال‭ ‬مارتين‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآخر‭ ‬إينيا‭ ‬باستيانيني‭ (‬دوكاتي‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬الفوز،‭ ‬لكن‭ +‬بيكو‭+ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬استراتيجية‭ ‬مغايرة‭. ‬سيكون‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬السباقين‭ ‬الأخيرين‭ (‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬والسباق‭ ‬الرئيسي‭)‬‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مناخية‭ ‬صعبة‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وقد‭ ‬توقف‭ ‬لقرابة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اللفة‭ ‬الافتتاحية‭.‬




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