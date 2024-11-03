كافالييرز وثاندر من دون هزيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): حافظ كليفلاند كافالييرز وأكلاهوما سيتي ثاندر على سجلهما الخالي من الهزائم في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بفوز الأول في الوقت القاتل على ميلووكي باكس 114-113 والثاني على لوس أنجلوس كليبرز 105-92.
وفي ميلووكي بات كافالييرز على بعد فوز واحد من أفضل بداية موسم في تاريخه، وتحديدا منذ موسم 1976-1977 حين فاز بمبارياته الثماني الأولى، وذلك بتحقيقه فوزه السابع تواليا بفضل دونوفان ميتشل الذي سجل سلة الانتصار على باكس في معقل الأخير قبل أقل من ثانية على النهاية.
وأنهى ميتشل اللقاء كأفضل مسجل في فريقه بثلاثين نقطة وأضاف سام ميريل 17 في 22 دقيقة، فيما كان داميان ليلارد الأفضل في صفوف باكس بـ41 نقطة، بينها 10 ثلاثيات من أصل 15 محاولة، مع 9 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب المضيف هزيمته الخامسة تواليا مقابل فوز وحيد حققه في مباراته الافتتاحية.
ورفض ميتشل احتكار الفضل في هذا الانتصار، مشيدا بزميله أيزاك أوكورو الذي التقط المتابعة الدفاعية قبل بثوان من سلة الفوز، قائلا: «الأمر لا يتعلق بالسلة التي سجلتها، بل بمتابعة أيزاك أوكورو. هذا هو الأمر برمته. قمت بعملي، أيزاك قام بعمله، جميعنا قمنا بعملنا».
وتابع: «هذا انتصار كبير. قدموا كل ما لديهم... نواصل قتالنا كمجموعة».
وجاء الفوز على باكس رغم جهود العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 34 نقطة مع 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة في لقاء بدا وكأنه يسير لصالح باكس بعدما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الأول ثم بفارق نقطة في آخر 9.8 ثوان بعد سلة من ليلارد.
وبعد هذه السلة طلب كافالييرز وقتا مستقطعا ومرر إيفان موبلي الكرة لميتشل الذي كان قريبا جدا من ارتكاب مخالفة العودة إلى ملعب فريقه (باك كورت فايولايشن) ومن ثم فقدان السيطرة على الكرة قبل أن يتدارك الموقف ويشق طريقه إلى داخل القوس ومن ثم يسجل السلة القاتلة التي منحت فريقه الفوز.
وفي لوس أنجلوس حذا ثاندر حذو كافالييرز وحقق فوزه السادس تواليا لكنه جاء سهلا إلى حد كبير على حساب مضيفه كليبرز 105-92، وذلك بفضل جهود النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الذي سجل 25 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، فيما كان نورمن باول الأفضل في الجهة المقابلة بـ24 نقطة من دون أن يجنب ذلك فريقه هزيمته الرابعة في ست مباريات.
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