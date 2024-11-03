كافالييرز وثاندر من دون هزيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حافظ‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬وأكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬على‭ ‬سجلهما‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬114‭-‬113‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬105‭-‬92‭.‬

وفي‭ ‬ميلووكي‭ ‬بات‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1976‭-‬1977‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬بفضل‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬سلة‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬النهاية‭. ‬

وأنهى‭ ‬ميتشل‭ ‬اللقاء‭ ‬كأفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬بثلاثين‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬سام‭ ‬ميريل‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬دقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باكس‭ ‬بـ41‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬محاولة،‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا‭ ‬لتجنيب‭ ‬المضيف‭ ‬هزيمته‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭. ‬

ورفض‭ ‬ميتشل‭ ‬احتكار‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬مشيدا‭ ‬بزميله‭ ‬أيزاك‭ ‬أوكورو‭ ‬الذي‭ ‬التقط‭ ‬المتابعة‭ ‬الدفاعية‭ ‬قبل‭ ‬بثوان‭ ‬من‭ ‬سلة‭ ‬الفوز،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسلة‭ ‬التي‭ ‬سجلتها،‭ ‬بل‭ ‬بمتابعة‭ ‬أيزاك‭ ‬أوكورو‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‭. ‬قمت‭ ‬بعملي،‭ ‬أيزاك‭ ‬قام‭ ‬بعمله،‭ ‬جميعنا‭ ‬قمنا‭ ‬بعملنا‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭. ‬قدموا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭... ‬نواصل‭ ‬قتالنا‭ ‬كمجموعة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬باكس‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬يسير‭ ‬لصالح‭ ‬باكس‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬9‭.‬8‭ ‬ثوان‭ ‬بعد‭ ‬سلة‭ ‬من‭ ‬ليلارد‭. ‬

وبعد‭ ‬هذه‭ ‬السلة‭ ‬طلب‭ ‬كافالييرز‭ ‬وقتا‭ ‬مستقطعا‭ ‬ومرر‭ ‬إيفان‭ ‬موبلي‭ ‬الكرة‭ ‬لميتشل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬مخالفة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه‭ (‬باك‭ ‬كورت‭ ‬فايولايشن‭) ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتدارك‭ ‬الموقف‭ ‬ويشق‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬القوس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسجل‭ ‬السلة‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬فريقه‭ ‬الفوز‭.‬

وفي‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬حذا‭ ‬ثاندر‭ ‬حذو‭ ‬كافالييرز‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬لكنه‭ ‬جاء‭ ‬سهلا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬كليبرز‭ ‬105‭-‬92،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬النجم‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭ ‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نورمن‭ ‬باول‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬بـ24‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يجنب‭ ‬ذلك‭ ‬فريقه‭ ‬هزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭. ‬