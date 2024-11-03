حزام ((الألماس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (د ب أ):
توج المصارع كودي رودز بلقب كراون جول 2024 للرجال فيما توجت ليف مورجان بلقب فئة السيدات، ليحصلا على الحزام الجديد الذي يمنح للمرة الأولى والمصنوع من 50 قيراطا من الألماس، ليتم بذلك تحديد أول بطل في تاريخ «كراون جول»، وذلك في الليلة الاستثنائية التي احتضنها مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن عرض «كراون جول 2024» في فعاليات
المصارعة الحرة في «موسم الرياض».
وفي بداية المواجهات، افتتح العرض بمواجهة نارية نجح فيه فريق «ذا بلودلاين» بقيادة سولو سيكوا وجاكوب فاتو وتاما تونجا (بمرافقة من تونجا لوا) في تحقيق انتصار تاريخي بدعم كبير من الجمهور العريض الذي اكتظت به جنبات الأرينا، على فريق رومان رينز و«ذا أوسوس» (جاي وجيمي أوسو ) في معركة سداسية حماسية ، وفقا لوكالة الانباء السعودية «واس» أمس الاحد.
وأعقب ذلك صراعا قويا على لقب فرق السيدات، حيث أثبتت بيانكا بيلير وجايد كارجيل جدارتهما في الدفاع عن لقبهما أمام تحديات قوية من الفرق المنافسة، ومن بينها «داميج كنترول» و«ذا ميتا-فور»، إلى جانب تشيلسي جرين وبيبر نيفين، أما سيث «فريكن» رولينز، فقد قدم عرضا استثنائيا هزم فيه «بيج» برونسون ريد.
وفي مواجهة نسائية، انتزعت ليف مورجان، بطلة العالم للسيدات، لقب «بطلة كراون جول للسيدات» بعد انتصارها على نيا جاكس، بطلة السيدات في «سماكداون»، في مواجهة شرسة انتهت لصالحها.
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