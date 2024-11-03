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حزام ((الألماس))

11/3/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬‮
‬توج‭ ‬المصارع‭ ‬كودي‭ ‬رودز‭ ‬بلقب‭ ‬كراون‭ ‬جول‭ ‬2024‭ ‬للرجال‭ ‬فيما‭ ‬توجت‭ ‬ليف‭ ‬مورجان‭ ‬بلقب‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬ليحصلا‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬والمصنوع‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬قيراطا‭ ‬من‭ ‬الألماس،‭ ‬ليتم‭ ‬بذلك‭ ‬تحديد‭ ‬أول‭ ‬بطل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬كراون‭ ‬جول‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬مسرح‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬بوليفارد‭ ‬سيتي‭ ‬بالرياض‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬كراون‭ ‬جول‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬‮
‬المصارعة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬الرياض‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬المواجهات،‭ ‬افتتح‭ ‬العرض‭ ‬بمواجهة‭ ‬نارية‭ ‬نجح‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بلودلاين‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬سولو‭ ‬سيكوا‭ ‬وجاكوب‭ ‬فاتو‭ ‬وتاما‭ ‬تونجا‭ (‬بمرافقة‭ ‬من‭ ‬تونجا‭ ‬لوا‭) ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬تاريخي‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬العريض‭ ‬الذي‭ ‬اكتظت‭ ‬به‭ ‬جنبات‭ ‬الأرينا،‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬رومان‭ ‬رينز‭ ‬و«ذا‭ ‬أوسوس‮»‬‭ (‬جاي‭ ‬وجيمي‭ ‬أوسو‭ ) ‬في‭ ‬معركة‭ ‬سداسية‭ ‬حماسية‭ ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭.‬

وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬صراعا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬فرق‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬أثبتت‭ ‬بيانكا‭ ‬بيلير‭ ‬وجايد‭ ‬كارجيل‭ ‬جدارتهما‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبهما‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬داميج‭ ‬كنترول‮»‬‭ ‬و«ذا‭ ‬ميتا‭-‬فور‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشيلسي‭ ‬جرين‭ ‬وبيبر‭ ‬نيفين،‭ ‬أما‭ ‬سيث‭ ‬‮«‬فريكن‮»‬‭ ‬رولينز،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬استثنائيا‭ ‬هزم‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬بيج‮»‬‭ ‬برونسون‭ ‬ريد‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬نسائية،‭ ‬انتزعت‭ ‬ليف‭ ‬مورجان،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬بطلة‭ ‬كراون‭ ‬جول‭ ‬للسيدات‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انتصارها‭ ‬على‭ ‬نيا‭ ‬جاكس،‭ ‬بطلة‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬‮«‬سماكداون‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شرسة‭ ‬انتهت‭ ‬لصالحها‭.‬

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