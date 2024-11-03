تلفت مقيّما لحكام مباراة الوحدات واستقلول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬البحريني‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت،‭ ‬بتقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬واستقلول‭ ‬الطاجيكي،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬

وسيقيّم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬سعودي‭-‬عماني‭ ‬دولي‭ ‬للمباراة‭.

‬ويأتي‭ ‬التكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬والثقة‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬به‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬مقيّما‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬