تلفت مقيّما لحكام مباراة الوحدات واستقلول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقيم الحكام الآسيوي البحريني ياسر تلفت، بتقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي الوحدات الأردني واستقلول الطاجيكي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، إذ ستقام المباراة يوم 5 نوفمبر 2024 في الأردن.
وسيقيّم ياسر تلفت طاقم تحكيم سعودي-عماني دولي للمباراة.
ويأتي التكليف الآسيوي لياسر تلفت ضمن إطار المهمات المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لياسر تلفت أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قاريًا ودوليًا.
كما يأتي ذلك، استمرارًا للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني عبر تواجد كوادره في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة المحلية والقارية والدولية به.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ياسر تلفت مقيّما آسيويًا للحكام في عام 2023.
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