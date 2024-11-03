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بن جميع: 29 لاعبة سيشاركن بالبطولة العربية الأولى للشراع

11/3/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باحتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬البطولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ (‬السيدات‭) ‬للشراع‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬‮«‬سعداء‭ ‬بإقامة‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬شراع‭ ‬للبنات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الحريص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬وتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.. ‬والشيء‭ ‬المفرح‭ ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬29‭ ‬رياضية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬سيتنافسن‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬أصناف‭ ‬وهي‭ ‬الأوبتميست‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬وفئة‭ ‬الليزر‭ (‬إلكا‭ ‬4‭) ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬والفئة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المفتوحة‭ (‬إلكا6‭)..‬‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستشهد‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬لاعبات‭ ‬شاركن‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬مثل‭ ‬اللاعبة‭ ‬التونسية‭ ‬إناس‭ ‬قماطي‭ ‬واللاعبة‭ ‬الكويتية‭ ‬أمينة‭ ‬شاه،‭ ‬كما‭ ‬ستوجد‭ ‬بطلات‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬بالجزائر‭ ‬مثل‭ ‬البحرينية‭ ‬ملك‭ ‬الدوسري،‭ ‬والإماراتية‭ ‬ضحى‭ ‬بشر‭...‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المتكون‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬لاعبات‭: ‬لولوة‭ ‬وأبرار‭ ‬العلي،‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬الصادق‭ ‬وملك‭ ‬الدوسري‭ ‬يواصل‭ ‬تدريباته‭ ‬وإعداده‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الشراع‭ ‬بالمحرق‭ ‬قبل‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالزلاق‭ ‬مكان‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬الوافدين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سيكون‭ ‬الوفد‭ ‬الجزائري‭ (‬13‭ ‬مشاركا‭) ‬والفريق‭ ‬العراقي‭ (‬5‭ ‬مشاركين‭) ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬متمنيا‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬وكل‭ ‬التوفيق‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭.‬


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