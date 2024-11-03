بن جميع: 29 لاعبة سيشاركن بالبطولة العربية الأولى للشراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب المدير الفني للاتحاد البحريني للرياضات البحرية ومدرب المنتخبات الوطنية قاسم بن جميع عن سعادته باحتضان مملكة البحرين البطولة الأولى للبنات (السيدات) للشراع والتي ستقام خلال الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر الجاري برعاية من سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي.
وأضاف بن جميع «سعداء بإقامة أول بطولة شراع للبنات على المستوى العربي بمبادرة من الاتحاد العربي للشراع برئاسة معالي الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة الحريص كل الحرص على نشر وتطوير اللعبة في الوطن العربي.. والشيء المفرح كذلك هو عدد اللاعبات في هذه البطولة بمشاركة 29 رياضية من 7 دول عربية سيتنافسن على المراكز الأولى في 3 أصناف وهي الأوبتميست لفئة تحت 15 سنة وفئة الليزر (إلكا 4) تحت 17 سنة والفئة الأولمبية المفتوحة (إلكا6)..».
وأشار بن جميع أن البطولة ستشهد مستوى عاليا بسبب وجود لاعبات شاركن في الألعاب الأولمبية مثل اللاعبة التونسية إناس قماطي واللاعبة الكويتية أمينة شاه، كما ستوجد بطلات الألعاب العربية بالجزائر مثل البحرينية ملك الدوسري، والإماراتية ضحى بشر...
وأضاف بن جميع أن المنتخب البحريني المتكون من 4 لاعبات: لولوة وأبرار العلي، أمينة محمد الصادق وملك الدوسري يواصل تدريباته وإعداده للبطولة في مدرسة الشراع بالمحرق قبل التحول إلى مقر الاتحاد بالزلاق مكان إقامة البطولة، موضحا أن أول الوافدين لمملكة البحرين سيكون الوفد الجزائري (13 مشاركا) والفريق العراقي (5 مشاركين) وذلك يوم الإثنين 12 نوفمبر 2024، متمنيا نجاح البطولة في نسختها الأولى وكل التوفيق للفريق البحريني.
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