منتخب فنون القتال المختلطة يخوض بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للعموم‭ ‬والشباب،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬إلدار‭ ‬إلداروف،‭ ‬والمدرب‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬والمدرب‭ ‬أسد‭ ‬الله،‭ ‬ومشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬والطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬والزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله،‭ ‬و11‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬74‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬حمد‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬تميم‭ ‬سرور‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬عبدالله‭ ‬عثمان‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬شاميل‭ ‬عليخانوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬88‭.‬5‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬83.9‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬خليفة‭ ‬جناحي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم‭ ‬وسلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم‭.‬

رحلة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طشقند‭ ‬15‭ ‬ساعة

واستغرقت‭ ‬رحلة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طشقند‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬السبت‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وفور‭ ‬انتهاء‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الدخول‭ ‬بمطار‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الدولي،‭ ‬توجه‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬طشقند‭ ‬بفندق‭ ‬سيتي‭ ‬بالاس‭.‬

حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية،‭ ‬قادها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬إلدر‭ ‬إلداروف‭ ‬بمعاونة‭ ‬المدربين‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬وأسد‭ ‬الله،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

وركز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬الإطالة‭ ‬وفك‭ ‬واسترخاء‭ ‬العضل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬تدريباته‭ ‬‮«‬الاثنين‮»‬‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

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‬قمبر‭: ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬البطولة

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬جاهزية‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭ ‬والجاهزية‭ ‬الذهنية‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬متطلعا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حط‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬رحاله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العاشرة‭. ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بلاعبينا‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬مشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‮»‬،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

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‬التسجيل‭ ‬الرسمي

ويجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بفندق‭ ‬سيتي‭ ‬بالاس‭ ‬‮«‬فندق‭ ‬البطولة‮»‬‭ ‬التسجيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لوفود‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬تثبيت‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخبات‭ ‬وتسليم‭ ‬بطاقات‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬الاجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭.‬



