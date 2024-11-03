منتخب فنون القتال المختلطة يخوض بطولة العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل وفد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك للمشاركة في النسخة العاشرة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للعموم والشباب، التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 1- 13 نوفمبر الجاري.
ويترأس وفد منتخب فنون القتال المختلطة عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، ويتكوّن من: المدرب إلدار إلداروف، والمدرب شراب محمدوف، والمدرب أسد الله، ومشرف المنتخب إبراهيم عون والطبيب المعالج د. محمد سمير والزميل الإعلامي وليد عبدالله، و11 لاعبا، وهم: علي مرهون الذي سيشارك في منافسات وزن 74.8 كيلوجراما فئة الشباب، حمد مرهون الذي سيشارك في منافسات وزن 61.2 كيلوجراما فئة الشباب، تميم سرور الذي سيشارك في منافسات وزن 56.7 كيلوجراما فئة الشباب، عبدالله عثمان الذي سيشارك في منافسات وزن 52.2 كيلوجراما فئة الشباب، قمبات محمدوف الذي سيشارك في منافسات وزن 79.4 كيلوجراما بفئة العموم، محمد شيخوف الذي سيشارك في منافسات وزن 56.7 كيلوجراما فئة العموم، شاميل عليخانوف الذي سيشارك في منافسات وزن 61.2 كيلوجرام بفئة العموم، غازي غازييف الذي سيشارك في منافسات وزن 88.5 كيلوجراما بفئة العموم، عبدالرحمن جناحي الذي سيشارك في منافسات وزن 83.9 كيلوجراما بفئة العموم، خليفة جناحي الذي سيشارك في منافسات وزن 79.4 كيلوجراما بفئة العموم وسلطان جابيزوف الذي سيشارك في وزن فوق 97 كيلوجراما بفئة العموم.
رحلة الوصول إلى طشقند 15 ساعة
واستغرقت رحلة الوصول إلى طشقند حوالي 15 ساعة انطلاقا من مطار البحرين الدولي السبت وصولا إلى مطار دبي الدولي ومن ثم الوصول إلى مطار أوزبكستان الدولي أمس الأحد.
وفور انتهاء وفد منتخب فنون القتال المختلطة من إجراءات الدخول بمطار أوزبكستان الدولي، توجه الوفد إلى مقر الإقامة في طشقند بفندق سيتي بالاس.
حصة تدريبية مسائية
وخاض المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة أمس الأحد حصة تدريبية مسائية في الصالة الرياضية، قادها الجهاز الفني للمنتخب تحت إدارة المدير الفني إلدر إلداروف بمعاونة المدربين شراب محمدوف، وأسد الله، وبمشاركة جميع اللاعبين.
وركز الجهاز الفني خلال هذه الحصة التدريبية على تمارين الإطالة وفك واسترخاء العضل، على أن يواصل المنتخب تدريباته «الاثنين» استعدادا لخوض منافسات هذا الحدث الدولي.
قمبر: جاهزون لخوض البطولة
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر أن المنتخب الوطني وصل إلى جاهزية متقدمة على المستويين الفني والبدني والجاهزية الذهنية لخوض منافسات بطولة العالم، متطلعا أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية تضاف لسلسلة النتائج التي حققها لسجل الرياضة البحرينية.
وقال: «لقد حط المنتخب الوطني رحاله في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة في نسختها العاشرة. المنتخب جاهز لخوض غمار المنافسات، وثقتنا كبيرة بلاعبينا الأبطال في الظهور بمستويات فنية مشرفة وتحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة»، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمنتخب في خوض هذا الملتقى الرياضي الدولي.
التسجيل الرسمي
ويجرى اليوم الإثنين بفندق سيتي بالاس «فندق البطولة» التسجيل الرسمي لوفود المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، والتي سيتم خلاله تثبيت مشاركة المنتخبات وتسليم بطاقات أعضاء الوفود من الاجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والإعلاميين والأجهزة الطبية.
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