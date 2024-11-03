Monday, 04 November 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب فنون القتال المختلطة يخوض بطولة العالم

11/3/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للعموم‭ ‬والشباب،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬إلدار‭ ‬إلداروف،‭ ‬والمدرب‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬والمدرب‭ ‬أسد‭ ‬الله،‭ ‬ومشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬والطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬والزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله،‭ ‬و11‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬74‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬حمد‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬تميم‭ ‬سرور‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬عبدالله‭ ‬عثمان‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬شاميل‭ ‬عليخانوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجرام‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬88‭.‬5‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬83.9‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم،‭ ‬خليفة‭ ‬جناحي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم‭ ‬وسلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬العموم‭.‬

رحلة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طشقند‭ ‬15‭ ‬ساعة

واستغرقت‭ ‬رحلة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طشقند‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬السبت‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وفور‭ ‬انتهاء‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الدخول‭ ‬بمطار‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الدولي،‭ ‬توجه‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬طشقند‭ ‬بفندق‭ ‬سيتي‭ ‬بالاس‭.‬

حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية،‭ ‬قادها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬إلدر‭ ‬إلداروف‭ ‬بمعاونة‭ ‬المدربين‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬وأسد‭ ‬الله،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

وركز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬الإطالة‭ ‬وفك‭ ‬واسترخاء‭ ‬العضل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬تدريباته‭ ‬‮«‬الاثنين‮»‬‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬


‬قمبر‭: ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬البطولة

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬جاهزية‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭ ‬والجاهزية‭ ‬الذهنية‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬متطلعا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حط‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬رحاله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العاشرة‭. ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسات،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بلاعبينا‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬مشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‮»‬،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬


‬التسجيل‭ ‬الرسمي

ويجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بفندق‭ ‬سيتي‭ ‬بالاس‭ ‬‮«‬فندق‭ ‬البطولة‮»‬‭ ‬التسجيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لوفود‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬تثبيت‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخبات‭ ‬وتسليم‭ ‬بطاقات‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬الاجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭.‬


MENAFN03112024000055011008ID1108846492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث