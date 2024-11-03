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الإثارة لا تتوقف في الحلبة بانطلاق تجارب ((الروكي)) لبطولة التحمل

11/3/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإثارة‭ ‬تواصلت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬تجارب‭ ‬المبتدئين‭ ‬‮«‬الروكي‮»‬‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬تجارب‭ ‬السائقين‭ ‬المبتدئين‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬فترتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬مساء‭ ‬والفترة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬واشترك‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬28‭ ‬سيارة‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬سائقين‭ ‬مبتدئين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الهايبر‭ ‬وفئة‭ ‬ LMGT 3‭.‬

وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬سجل‭ ‬دانييل‭ ‬جونكاديلا‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬للفترة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ساعتين‭ ‬بتسجيله‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬1‭.‬49‭.‬566‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬كاديلاك‭ ‬هايبركار‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬ريسينج،‭ ‬تبعه‭ ‬ماكس‭ ‬هيسي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬خلف‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬لسيارة‭ ‬هايبر‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬التوقيت‭ ‬بفارق‭ ‬0.480‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬آرثر‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬إف‭ ‬أيه‭ ‬كورس‭ ‬في‭ ‬سيارة‭
 Ferrari ‭ ‬499بي‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬816‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬جونكاديلا‭.‬

أما‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬ LMGT 3‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬فسجل‭ ‬توم‭ ‬جامبل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬أوتو‭ ‬سبورت‭ ‬بقيادة‭ ‬سيارة‭ ‬720‭ ‬أس‭ ‬إيفوماكلارين‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬02‭.‬587‭. ‬وتبعه‭ ‬أوريليان‭ ‬بانيس‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬أكوديس‭ ‬إيه‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬067‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬بسيارته‭ ‬لكزس‭ ‬آر‭ ‬سي‭ ‬إف‭ ‬المتنافسة،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬ماهافير‭ ‬راغوناثان‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيستا‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬166‭ ‬ثانية‭ ‬خلفه‭ ‬بسيارة‭ ‬فيراري‭ ‬296‭ ‬ LMGT 3‭.‬

أما‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬فتصدرها‭ ‬فريق‭ ‬ألباين‭ ‬للتحمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جول‭ ‬جونون‭ ‬بسيارته‭ ‬ألباين‭ ‬ A 424‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬محققا‭ ‬أفضل‭ ‬لفة‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬50‭.‬405،‭ ‬وكان‭ ‬لوكلير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬متقدم‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬055‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬إستيبان‭ ‬ماسون‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬غازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬110‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬بسيارة‭ ‬ GR 010‭ ‬الهايبرد‭ ‬رقم‭ ‬7‭.‬

تم‭ ‬تصنيف‭ ‬أسطورة‭ ‬سباقات‭ ‬الموتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬فالتينو‭ ‬روسي،‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬التجارب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬تي،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بسيارته‭ ‬ BMW ‭ ‬هايبرد‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬رقم‭ ‬20،‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬172‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬احتل‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ LMGT 3‭ ‬أمس،‭ ‬جاء‭ ‬أفضل‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬بن‭ ‬بارنيكوت‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬لكزس‭ ‬ RC ‭ ‬ F ‭ ‬ LMGT 3رقم‭ ‬78‭ ‬لفريق‭ ‬أكودياس‭ ‬أيه‭ ‬أف‭ ‬بي‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬01‭.‬772،‭ ‬وتبعه‭ ‬شون‭ ‬جاليل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬أوتوسبورتس‭ ‬بسيارته‭ ‬ماكلارين‭ ‬720 S ‭ ‬ LMGT 3‭ ‬ Evo ‭ ‬رقم‭ ‬95،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬ماهافير‭ ‬راغوناثان‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيستا‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬كجولة‭ ‬ختامية‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كسباق‭ ‬مساند‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭.‬

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