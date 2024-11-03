الإثارة لا تتوقف في الحلبة بانطلاق تجارب ((الروكي)) لبطولة التحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بعد ختام بطولة العالم للتحمل لموسم 2024 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات على مضمار حلبة البحرين الدولية نهاية الأسبوع الماضي إلا أن الإثارة تواصلت أمس في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك من خلال انطلاق تجارب المبتدئين «الروكي» للبطولة العالمية، حيث انطلقت تجارب السائقين المبتدئين أمس خلال فترتين؛ الأولى من 10 صباحا حتى 12 مساء والفترة الأخرى من 1 مساء حتى 4 مساء، واشترك ضمن هذه التجارب 28 سيارة وذلك بمشاركة سائقين مبتدئين، وذلك ضمن فئة الهايبر وفئة LMGT 3.
وخلال الفترة الصباحية سجل دانييل جونكاديلا أسرع زمن للفترة التي استمرت ساعتين بتسجيله أسرع لفة في 1.49.566 في سيارة كاديلاك هايبركار رقم 2 من فريق كاديلاك ريسينج، تبعه ماكس هيسي من فريق بي ام دبليو دبليو آر تي خلف عجلة القيادة لسيارة هايبر في 8 رقم 15 في جدول التوقيت بفارق 0.480 ثانية، بينما جاء آرثر لوكلير من فريق فيراري إف أيه كورس في سيارة
Ferrari 499بي رقم 50 في المركز الثالث بفارق 0.816 ثانية عن جونكاديلا.
أما ضمن فئة LMGT 3 من بين المتسابقين فسجل توم جامبل من فريق يونايتد أوتو سبورت بقيادة سيارة 720 أس إيفوماكلارين أسرع زمن في الحصة في فئته بفارق 2.02.587. وتبعه أوريليان بانيس من فريق أكوديس إيه إس بي بفارق 0.067 ثانية فقط بسيارته لكزس آر سي إف المتنافسة، بينما جاء ماهافير راغوناثان من فريق فيستا إيه إف كورس في المركز الثالث بفارق 1.166 ثانية خلفه بسيارة فيراري 296 LMGT 3.
أما الفترة المسائية فتصدرها فريق ألباين للتحمل من خلال جول جونون بسيارته ألباين A 424 رقم 36 محققا أفضل لفة بلغت 1.50.405، وكان لوكلير مرة أخرى في وضع متقدم حيث كان متقدماً بفارق 0.055 ثانية فقط خلف المتصدر، بينما جاء إستيبان ماسون من فريق تويوتا غازو ريسنغ في المركز الثالث بفارق 0.110 ثانية عن المتصدر بسيارة GR 010 الهايبرد رقم 7.
تم تصنيف أسطورة سباقات الموتو جي بي فالتينو روسي، الذي أجرى التجارب مع فريق بي ام دبليو دبليو آر تي، في المركز الرابع بشكل عام بسيارته BMW هايبرد في 8 رقم 20، بفارق 0.172 ثانية، وفي وقت سابق من الصباح احتل المرتبة السادسة.
وفي الوقت نفسه، بين المتسابقين في فئة LMGT 3 أمس، جاء أفضل وقت في اليوم من نصيب بن بارنيكوت في سيارة لكزس RC F LMGT 3رقم 78 لفريق أكودياس أيه أف بي بفارق 2.01.772، وتبعه شون جاليل من فريق يونايتد أوتوسبورتس بسيارته ماكلارين 720 S LMGT 3 Evo رقم 95، بينما جاء ماهافير راغوناثان من فريق فيستا إيه إف كورس في المركز الثالث.
جدير بالذكر أن البطولة العالمية للتحمل انطلقت في حلبة البحرين الدولية كجولة ختامية للموسم الثالث عشر من البطولة من خلال سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز الذي انطلق من الخميس حتى يوم السبت الماضي، إلى جانب انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة تحدي البورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند للبطولة العالمية.
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