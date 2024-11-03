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الحياة جميلة بالبشر!

11/3/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬الخليقة‭ ‬من‭ ‬سماوات‭ ‬وأرض‭ ‬وما‭ ‬بينهما‭ ‬ومن‭ ‬مخلوقات‭ ‬مختلفة‭ ‬وكثيرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬باطنها‭ ‬وفي‭ ‬البحار‭ ‬وأعماقها‭ ‬السحيقة‭! ‬وخلق‭ ‬الملائكة‭ ‬والشياطين‭ ‬والجن‭ ‬وأمما‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬نعرفها‭! ‬خلق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ليجعل‭ ‬الله‭ ‬الإنسان‭ ‬أكرم‭ ‬خلقه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وخليفته‭ ‬فيها‭ ‬وليجعل‭ ‬الملائكة‭ ‬تسجد‭ ‬لآدم‭ ‬إلا‭ ‬إبليس‭ ‬الذي‭ ‬أبى‭ ‬واستكبر‭! ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬الله‭ ‬للإنسان‭ ‬الذي‭ ‬حباه‭ ‬بالإرادة‭ ‬والاختيار‭ ‬بين‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭ ‬مثلما‭ ‬حباه‭ ‬الله‭ ‬بالسيادة‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المخلوقات،‭ ‬بل‭ ‬سخر‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وملأ‭ ‬الأرض‭ ‬بالنعم‭ ‬والجمال‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬حذره‭ ‬من‭ ‬الشيطان‭ ‬وأساليبه‭ ‬وخطواته‭ ‬وأنه‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للإنسان‭ ‬الذي‭ ‬نظر‭ ‬إليه‭ ‬بغرور‭ ‬وتكبر‭ ‬فأقسم‭ ‬أن‭ ‬يتربص‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حين‭ ‬وبكل‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬تغوي‭ ‬أولياءه‭ ‬ليكون‭ ‬الجحيم‭ ‬مصيرهم‭ ‬معا‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬وآياته‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬الإنسان‭ ‬للتفكر‭ ‬فيها‭ ‬والحياة‭ ‬جميلة‭ ‬بالبشر‭ ‬ومكتملة‭ ‬في‭ ‬مغزاها‭ ‬وحكمة‭ ‬الخلق‭ ‬بهم‭ ‬لا‭ ‬بغيرهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭! ‬رغم‭ ‬اختلافاتهم‭ ‬وخطاياهم‭ ‬وتناقضاتهم‭ ‬وتقلبهم‭ ‬بين‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬جعل‭ ‬باب‭ ‬التوبة‭ ‬مفتوحا‭ ‬لهم‭! ‬والحياة‭ ‬ليست‭ ‬حياة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سيادة‭ ‬البشر‭ ‬والإنسان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عداهم‭ ‬من‭ ‬مخلوقات‭! ‬وبهم‭ ‬الحياة‭ ‬تأخذ‭ ‬طبيعتها‭ ‬وتأخذ‭ ‬مساراتها‭ ‬وتنشأ‭ ‬الحضارات‭ ‬باختلاف‭ ‬الثقافات‭ ‬والدين‭ ‬والمعتقدات‭ ‬وصعود‭ ‬أمم‭ ‬وهبوطها،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بميزان‭ ‬وتوازن‭ ‬بين‭ ‬الخير‭ ‬والشر،‭ ‬حتى‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬الموصوف‭ ‬بآخر‭ ‬الزمان‭ ‬ومعه‭ ‬التحذيرات‭ ‬والنبوءات‭ ‬حول‭ ‬طغيان‭ ‬الشر‭ ‬وسقوط‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الدجال‭ ‬والدجل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬تحكم‭ ‬نخبة‭ ‬شيطانية‭ ‬بالعالم‭ ‬والبشرية‭ ‬عبر‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬العلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وفي‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬والإعلام‭ ‬والقيم‭ ‬ونشر‭ ‬القيم‭ ‬الشيطانية‭ ‬والأساليب‭ ‬الشريرة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬وفطرته‭ ‬ككائن‭ ‬كرمه‭ ‬الله‭! ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬وتقليصها‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬واحد،‭ ‬وهو‭ ‬المليار‭ ‬المدجن‭ ‬أيضا‭ ‬بالشيفرات‭ ‬والشرائح‭ ‬واللقاحات‭ ‬الجينية‭ ‬ليكون‭ ‬بينها‭ ‬الإنسان‭ ‬ ‭ ‬الروبوت‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬استبدال‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بالحياة‭ ‬الافتراضية،‭ ‬وصناعة‭ ‬مليارات‭ ‬الروبوتات‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬مليارات‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إفنائهم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬بال‭! ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ناقشناه‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬سابق،‭ ‬وحيث‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬انسلاخ‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬إنسانيته‭ ‬وفطرته‭ ‬وقيمه‭ ‬وأخلاقه‭ ‬ودينه‭ ‬ودفعه‭ ‬نحو‭ ‬الانحلال‭ ‬والخلاعية‭ ‬والتهتك‭ ‬ومسخ‭ ‬طبيعة‭ ‬الإنسان‭ ‬البيولوجية‭ ‬بأجناس‭ ‬جديدة‭ ‬يتم‭ ‬التلاعب‭ ‬بها‭ ‬جينيا‭ ‬وهرمونيا‭! ‬والتلاعب‭ ‬بالشريط‭ ‬الجيني‭ ‬لإخراج‭ ‬مخلوقات‭ ‬مركبة‭ ‬ومشوهة‭ ‬ومبرمجة‭ ‬لا‭ ‬هي‭ ‬بالإنسان‭ ‬ولا‭ ‬بالحيوان‭ ‬ولا‭ ‬بالآلة‭!‬

{ ‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الأخطر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬البشرية‭ ‬حيث‭ ‬يراد‭ ‬استبدال‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بما‭ ‬يصنعه‭ ‬الأشرار‭ ‬وفق‭ ‬معتقدات‭ ‬شيطانية‭ ‬يتحكم‭ ‬فيها‭ ‬الدجال‭ ‬وأتباعه‭! ‬ولولا‭ ‬اليقين‭ ‬بأن‭ ‬الله‭ ‬محيط‭ ‬بهم‭ ‬وبكل‭ ‬خلقه‭ ‬وأنهم‭ ‬يمكرون‭ ‬ويمكر‭ ‬الله‭ ‬بهم،‭ ‬لبلغ‭ ‬السواد‭ ‬وبلغت‭ ‬الظلامية‭ ‬الشيطانية‭ ‬آخر‭ ‬مآربها‭ ‬في‭ ‬إفناء‭ ‬البشر،‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الحياة‭ ‬حياة‭ ‬من‭ ‬دونهم،‭ ‬مهما‭ ‬صنعوا‭ ‬من‭ ‬روبوتات‭ ‬بالمليارات‭ ‬ومهما‭ ‬طوروا‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬التحكم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬ومهما‭ ‬تمادوا‭ ‬في‭ ‬الشر‭ ‬والإفساد‭! ‬فإنهم‭ ‬لن‭ ‬يخرجوا‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬تدميرها‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬فالأمر‭ ‬عنده‭ (‬كن‭ ‬فيكون‭) ‬والحكمة‭ ‬الإلهية‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الشر‭ ‬أقصى‭ ‬حدوده‭ ‬لا‭ ‬يعلمها‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬وحده‭! ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬يقين‭ ‬كل‭ ‬المؤمنين‭ ‬الصالحين‭ ‬والمصلحين‭.‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بخفاء‭ ‬وعلن‭ ‬على‭ ‬إفناء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬خلقه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬أجناس‭ ‬وطبائع‭ ‬واختلافات‭ ‬بحسابات‭ ‬الله‭ ‬وموازينه‭ ‬الدقيقة‭ ‬هم‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بخفاء‭ ‬منذ‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬وولاؤهم‭ ‬للشيطان‭ ‬لكي‭ ‬يصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الآن‭ ‬ومنذ‭ ‬عقود‭! ‬حولوا‭ ‬العلم‭ ‬إلى‭ ‬علم‭ ‬شرير‭ ‬وحولوا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬تحكم‭ ‬وسيطرة‭! ‬وحولوا‭ ‬النفوذ‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والإعلامي‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬تدمير‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬ووظفوا‭ ‬التدافع‭ ‬الطبيعي‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬إلى‭ ‬أزمات‭ ‬مفتعلة‭ ‬وحروب‭ ‬وإبادة‭! ‬وهم‭ ‬يدركون‭ ‬تماما‭ ‬أنهم‭ ‬يعكسون‭ ‬ويقلبون‭ ‬الصورة،‭ ‬صورة‭ ‬الخلق‭ ‬والخليقة‭ ‬كما‭ ‬أرادها‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬نقائضها‭ ‬الشريرة‭ ‬والفوضوية‭! ‬والشيطان‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الخلق‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بإرادة‭ ‬الإنسان‭ ‬والدجل‭ ‬عليه‭! ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سلطانه‭ ‬إلا‭ ‬المصلحين‭ ‬والمؤمنين‭ ‬فلا‭ ‬سلطان‭ ‬له‭ ‬عليهم‭! ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الامتحان‭ ‬الأكبر‭ ‬والأهم‭ ‬والأقسى‭ ‬للإنسان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الزمان‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬الدجل‭ ‬حدوده‭ ‬القصوى‭ ‬وكما‭ ‬نراه‭ ‬الآن‭! ‬

{ ‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬الإنسان‭ ‬نفسه‭! ‬رغم‭ ‬صراعاته‭ ‬وتقلباته‭ ‬وطبائعه‭ ‬بين‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أيضا‭ ‬الإنسان‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬السمو‭ ‬بنفسه‭ ‬وعلى‭ ‬الانتصار‭ ‬لفطرته‭ ‬وعلى‭ ‬الابتكار‭ ‬وإنشاء‭ ‬الحضارات‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬وعلى‭ ‬المكابدة‭ ‬والمجاهدة‭ ‬لتعمير‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬جاءت‭ ‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬لتعمل‭ ‬بتسارع‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬مجد‭ ‬الإنسان‭ ‬هذا‭ ‬بصناعة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوتات،‭ ‬ونشر‭ ‬الإلحاد‭ ‬والانحلال‭ ‬والشذوذ‭ ‬والأجناس‭ ‬المهجنة‭! ‬وجعل‭ ‬الحياة‭ ‬خاضعة‭ ‬لمستقبل‭ ‬آلي‭ ‬ظلامي‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬نخبة‭ ‬شريرة‭ ‬ومستبدة‭ ‬تصنع‭ ‬لنفسها‭ ‬ألوهية‭ ‬زائفة،‭ ‬هل‭ ‬سيثور‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬إيصاله‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬بني‭ ‬جنسه؟‭! ‬هل‭ ‬سيكشف‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬الترويج‭ ‬الشيطاني‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مخالف‭ ‬لله‭ ‬وللطبيعة‭ ‬وللإنسان‭ ‬وتسمية‭ ‬ذلك‭ ‬بالتطور‭ ‬والحداثة‭ ‬وخدمة‭ ‬البشر‭ ‬بالآلات‭ ‬والتكنولوجيا؟‭! ‬وهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬فناء‭ ‬الإنسان‭ ‬اقترب‭ ‬فناؤهم‭ ‬قبل‭ ‬غيرهم‭ ‬بقدرة‭ ‬الله‭ ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خلقه‭ ‬كما‭ ‬خلقهم‭ ‬هو‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬سواه؟‭! ‬الله‭ ‬أعلم‭.‬

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