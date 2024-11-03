البحرين.. بوابة الاستثمار والازدهار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجواب‭ ‬الصريح‭ ‬ينطبق‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬حيث‭ ‬نشهد‭ ‬التحديث‭ ‬السياسي،‭ ‬واستتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.. ‬والحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬ونشاط‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات،‭ ‬واستضافة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬والمسابقات‭ ‬الدولية‭.. ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حيوية‭ ‬الدولة،‭ ‬وانعكاس‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬الوطن‭. ‬

بالأمس‭ ‬تشرفت‭ ‬بحضور‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزدهرة‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬مسؤولا‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭.‬

وقد‭ ‬تميز‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حديثه،‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭.. ‬وأجاد‭ ‬وأحسن‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

المنتدى‭ ‬ناقش‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة،‭ ‬والترويج‭ ‬لأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والجلسات‭ ‬والأوراق،‭ ‬بجانب‭ ‬اللقاءات‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬نفسه‭.‬

سهولة‭ ‬تأسيس‭ ‬الأعمال‭.. ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والرقمية‭.. ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقضائية‭ ‬متطورة‭.. ‬تسهيلات‭ ‬ميسرة‭.. ‬إجراءات‭ ‬جاذبة‭.. ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬المحلي‭.. ‬الانفتاح‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والثقافي‭.. ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬هذه‭ ‬حزمة‭ ‬المرتكزات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.. ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬أجمع‭ ‬عليه‭ ‬الحضور‭ ‬كميزة‭ ‬خاصة‭ ‬تنفرد‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المجال‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭.. ‬بينهما‭ ‬ارتباط‭ ‬شرطي‭.. ‬فكلما‭ ‬كان‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬متطورا‭ ‬ومستقرا‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬مزدهرا‭ ‬ومنتعشا‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬سر‭ ‬المعادلة‭ ‬والميزان‭ ‬والبوصلة‭ ‬التي‭ ‬تمضي‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قدما،‭ ‬وبخطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬وراسخة‭ ‬ومدروسة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬بارز‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬وجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬وضرورة‭ ‬توقيت‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬لتدشين‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬المنتدى‭ ‬ستمثل‭ ‬مؤشرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬وعاملا‭ ‬رئيسيا‭ ‬نحو‭ ‬صياغة‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مستقبلية‭ ‬واعدة،‭ ‬وهذه‭ ‬مسألة‭ ‬حيوية‭ ‬أثق‭ ‬بأن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المنتدى‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يدركون‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬وعملوا‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬ويستحقون‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬عليها‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بدء‭ ‬مشاورات‭ ‬واجتماعات‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لإقرار‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتائج‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬‭.. ‬بوابة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬مزدهر‭.. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬شعب‭ ‬يستحق‭ ‬الازدهار‭.. ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزدهرة‭. ‬