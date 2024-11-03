البحرين.. بوابة الاستثمار والازدهار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذات مرة سُئل أحد المسؤولين العرب عن التحدي الذي يواجه بلاده، فقال: التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو التحدي الاقتصادي، وقدرتنا على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للشباب، وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.. أما الإصلاح السياسي والحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي، فنحن قادرون على تطويره، وتماسك نسيجه، وفق الثوابت الوطنية.
وأتصور أن هذا الجواب الصريح ينطبق تماما على مملكة البحرين.. حيث نشهد التحديث السياسي، واستتباب الأمن والاستقرار، والتقدم في العديد من مسارات التنمية الشاملة.. والحرص والاهتمام بالنسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
ما تشهده مملكة البحرين اليوم من زخم ونشاط في البرامج والفعاليات، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، وتنظيم المعارض والمسابقات الدولية.. جزء من حيوية الدولة، وانعكاس لجهود الحكومة من أجل حاضر ومستقبل الوطن.
بالأمس تشرفت بحضور جانب من «منتدى بوابة الخليج»، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولا وقادة الأعمال من دول العالم في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وقد تميز معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في حديثه، خلال الكلمة الافتتاحية، وخلال الجلسة الأولى.. وأجاد وأحسن في عرض فرص الاستثمار في مملكة البحرين.
المنتدى ناقش المواضيع الاقتصادية التي تهم المنطقة، والترويج لأبرز المشاريع الاستثمارية المستقبلية فيها، إلى جانب دور مملكة البحرين كبوابة للاستثمار في منطقة الخليج، وشهد العديد من ورش العمل والجلسات والأوراق، بجانب اللقاءات الجانبية التي لا تقل أهمية عن المنتدى نفسه.
سهولة تأسيس الأعمال.. البنية التحتية والرقمية.. منظومة تشريعية وقضائية متطورة.. تسهيلات ميسرة.. إجراءات جاذبة.. رأس المال البشري المحلي.. الانفتاح الاجتماعي والثقافي.. مجلس التنمية الاقتصادية.. هذه حزمة المرتكزات التي جعلت من مملكة البحرين بوابة الخليج للاستثمار في المنطقة.. وهي ما أجمع عليه الحضور كميزة خاصة تنفرد بها مملكة البحرين عن دول المنطقة.
العمل الاقتصادي والاستثماري لا يقل أهمية عن المجال السياسي والأمني.. بينهما ارتباط شرطي.. فكلما كان الشأن السياسي والأمني متطورا ومستقرا كان العمل الاقتصادي والاستثماري مزدهرا ومنتعشا.. هذا هو سر المعادلة والميزان والبوصلة التي تمضي فيها مملكة البحرين قدما، وبخطوات ثابتة وراسخة ومدروسة، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم بارز ومتابعة مستمرة وجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
تكمن أهمية وضرورة توقيت منتدى «بوابة الخليج»، في ظل الإعداد والتجهيز لتدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وبالتأكيد أن نتائج المنتدى ستمثل مؤشرا إيجابيا وعاملا رئيسيا نحو صياغة رؤية استراتيجية مستقبلية واعدة، وهذه مسألة حيوية أثق بأن القائمين على المنتدى ومجلس التنمية الاقتصادية يدركون ذلك، بل وعملوا من أجلها، ويستحقون الشكر والتقدير عليها.
ولعله من المناسب اليوم، في ظل بدء مشاورات واجتماعات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، أن تكون نتائج منتدى «بوابة الخليج».. بوابة الاستثمار في وطن مزدهر.. ومن أجل شعب يستحق الازدهار.. في منطقة مزدهرة.
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