MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أهمية‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتحديد‭ ‬أماكن‭ ‬سكنهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتماسكه‭ ‬ويعكس‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬العمال‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬سكنهم‭ ‬وفق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬والأمنية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬نسيجها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للجميع‭ ‬ويحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وحقوق‭ ‬العمال‭ ‬واحتياجات‭ ‬المواطنين؛‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬ويعكس‭ ‬صورة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬تلتزم‭ ‬بقيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬وضمان‭ ‬راحة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭. ‬