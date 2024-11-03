(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سكن العمال الأجانب وسط الأحياء قضية ومشكلة يشتكي منها العديد من المواطنين ولطالما اشتكوا منها، بل إن الكثير من الأهالي قد هجروا بيوتهم بسبب زيادة عدد العمال الأجانب العزاب الذين يسكنون وسط الأحياء والبيوت بشكل يسبب الكثير من الإزعاجات والمشاكل للسكان.
وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أهمية تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإعادة تنظيم استقدام العمالة الأجنبية وتحديد أماكن سكنهم في مملكة البحرين، مشددة على أن هذا التنظيم يهدف إلى حماية سلامة المجتمع وتماسكه ويعكس حرص المملكة على مراعاة حقوق الإنسان، وأضافت أن القرار لا يمثل أي انتهاك لحقوق العمال بل يسعى إلى تحسين ظروف سكنهم وفق الاشتراطات الصحية والأمنية، كما أنه يؤكد حرص مملكة البحرين على حماية نسيجها الاجتماعي وتوفير بيئة ملائمة للجميع ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العمال واحتياجات المواطنين؛ ما يعزز استقرار المجتمع ويعكس صورة البحرين كدولة تلتزم بقيم حقوق الإنسان وحماية المجتمع.
وأوضحت الظاعن أن وزارة الداخلية تلعب دورا محوريا في حماية الأحياء السكنية وضمان راحة وأمن المواطنين.
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