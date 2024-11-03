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نعم.. هي حرب أمريكا أيضا

11/3/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مؤخرا،‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقالا‭ ‬يستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭. ‬المقال‭ ‬لكاتب‭ ‬يدعى‭ ‬بريت‭ ‬ستيفنز‭. ‬الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬عموما‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬أمريكا‭ ‬أيضا‭.‬

يقول‭ ‬الكاتب‭: ‬‮«‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬الآن،‭ ‬والتي‭ ‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬حرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضاً،‭ ‬فهي‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬عدو‭ ‬مشترك؛‭ ‬عدو‭ ‬يهاجمنا‭ ‬منذ‭ ‬45‭ ‬عاماً،‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أن‭ ‬يعتبروا‭ ‬أنفسهم‭ ‬محظوظين‭ ‬لأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتحمل‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

الكاتب‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة،‭ ‬انما‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭. ‬وبالطبع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يدعو‭ ‬أمريكا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تخوض‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بجانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتبارها‭ ‬حربها،‭ ‬ومن‭ ‬مصلحة‭ ‬أمريكا‭ ‬ان‭ ‬تنتصر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بلا‭ ‬تحفظ‭. ‬ولهذا‭ ‬يدعو‭ ‬أمريكا‭ ‬الى‭ ‬تأييد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬إسرائيل‭. ‬يدعوها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تؤيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬وفي‭ ‬عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفي‭ ‬رفض‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

الذي‭ ‬يقوله‭ ‬الكاتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هو‭ ‬ترديد‭ ‬لما‭ ‬يقوله‭ ‬مجرم‭ ‬الحرب‭ ‬نتنياهو‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬كله‭ ‬وحضارته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الهمج‭ ‬وأعداء‭ ‬الحضارة‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬عموما‭.‬

أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬تتبنى‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭. ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬هي‭ ‬حربها‭ ‬أيضا‭. ‬لهذا‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بفعالية‭ ‬ووضعت‭ ‬كل‭ ‬امكانياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬والمخابراتية‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬إسرائيل‭. ‬واكتشفنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬أرسلت‭ ‬جنودا‭ ‬بالفعل‭ ‬ليحاربوا‭ ‬بجوار‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معلومات‭ ‬المخابرات‭ ‬وتشغيل‭ ‬بطاريات‭ ‬مواجهة‭ ‬الصواريخ،‭ ‬وغير‭ ‬هذا‭.‬

الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تتبنى‭ ‬أيضا‭ ‬نفس‭ ‬الرؤية‭ ‬وتعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬حربها،‭ ‬بدليل‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬لإسرائيل‭.‬

الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الكاتب‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬فيما‭ ‬يذهب‭ ‬إليه‭. ‬وأيضا‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬حق‭.‬

هم‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬بمعنى‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬يعتبرون‭ ‬فعلا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬حربهم،‭ ‬وان‭ ‬إسرائيل‭ ‬تدافع‭ ‬عنهم،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بالمعنى‭ ‬الذي‭ ‬يذهب‭ ‬اليه‭ ‬المجرم‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬حرب‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬حضارة،‭ ‬وإنما‭ ‬بمعنى‭ ‬آخر‭.‬

تعلمنا‭ ‬صغارا‭ ‬ان‭ ‬الغرب‭ ‬زرع‭ ‬الكيان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬أداة‭ ‬مسمومة‭ ‬لتمزيق‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬مقدراتها‭.‬

اليوم‭ ‬نعيد‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭. ‬يكفي‭ ‬ان‭ ‬نتأمل‭ ‬فزع‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وكيف‭ ‬انتفضت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ووضعت‭ ‬كل‭ ‬إمكانياتها‭ ‬بلا‭ ‬تحفظ‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬إسرائيل‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفزع‭ ‬وراءه‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬انهيار‭ ‬اسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬يعني‭ ‬انهيار‭ ‬المشروع‭ ‬الغربي‭ ‬برمّته‭.‬

جوهر‭ ‬الفكرة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الغربية‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬قائمة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قوية‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وطن‭ ‬عربي‭ ‬ممزق‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬ضعيفة‭ ‬وغير‭ ‬قادرة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ضمان‭ ‬التفوق‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

هذه‭ ‬العقيدة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الغربية‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تابعناها‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬لتدمير‭ ‬وتقسيم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وإغراقها‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬غزو‭ ‬واحتلال‭ ‬العراق‭ ‬وبلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

الحقيقة‭ ‬اذن‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬ولهذا‭ ‬تعتبر‭ ‬وامريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬بالفعل‭ ‬ان‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬حربهم‭ ‬أيضا،‭ ‬ويعتبرون‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬لهم‭ ‬أيضا‭.‬

من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬يفهم‭ ‬العرب‭ ‬طبيعة‭ ‬وأبعاد‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬هذ‭ ‬النحو‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬يدركوا‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬ليست‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬لغزة‭ ‬فقط،‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬مصيرية‭.. ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬إرادات‭ ‬هدفها‭ ‬تحديد‭ ‬لمن‭ ‬تكون‭ ‬الكلمة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة؟‭.. ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬وأرضهم،‭ ‬أم‭ ‬لإسرائيل‭ ‬والصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬والغرب؟

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