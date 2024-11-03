تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬رسميا‭ ‬وفاتهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لأن‭ ‬تحديد‭ ‬الوفاة‭ ‬يتطلب‭ ‬أدلة‭ ‬علمية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭ ‬حاليا‭.‬

ويأتي‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬يسرائيل‭ ‬هيوم‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الكنيست،‭ ‬إن‭ ‬نصف‭ ‬المختطفين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

ولفتت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬استند‭ ‬إليه‭ ‬نتنياهو‭ ‬تنشره‭ ‬هي‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ويستخدم‭ ‬أيضا‭ ‬كقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لمختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬المختطفين‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجميع‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬مختلفة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بعضها‭ ‬مرئي‭ ‬وبعضها‭ ‬استخباراتي‭ ‬وعملياتي‭. ‬

ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬رسميا‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬37‭ ‬أسيرا‭ ‬فقط‭ ‬ممن‭ ‬تحتجز‭ ‬حماس‭ ‬جثثهم‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬مطلعون‭ ‬إن‭ ‬أهالي‭ ‬المحتجزين‭ ‬يعرفون‭ ‬كل‭ ‬المعلومات،‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بالتقييمات‭ ‬الفردية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصير‭ ‬أولادهم،‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬وفاة‭ ‬أبنائهم‭ ‬رسميا‭ ‬ولكن‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬توضيحا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التقديرات‭. ‬

وعلم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العائلات‭ ‬قبلت‭ ‬التقييمات،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬عائلات‭ ‬رفضتها‭ ‬وفضلت‭ ‬انتظار‭ ‬الأدلة‭ ‬المطلقة‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تقديرات‭ ‬متشائمة‭ ‬وأكثر‭ ‬كآبة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬المختطفون‭ ‬محتجزين‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬الفعلي‭ ‬للمختطفين‭ ‬الأحياء‭ ‬المحتجزين‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬