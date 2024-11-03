بريطانيا على موعد مع موجة برد قطبية ودرجات حرارة تصل إلى الصفر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشارت الأرصاد الجوية إلى أن موجة برد قطبية ستجتاح المملكة المتحدة في 16 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض المناطق.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور « Mirror » أوضحت الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس الجديدة بينت أن درجة الحرارة ستصل إلى 0 مئوية في وسط اسكتلندا، بما في ذلك غلاسكو وغلينكو، وأيضاً في بعض مناطق شمال ويلز كأنغليسي وكونوي. في حين ستتراوح درجات الحرارة في بقية إنجلترا بين 3 و7 درجات مئوية.
وستكون المناطق الجنوبية مثل بليموث وكانتربيري بين 3 و4 درجات مئوية، بينما تسجل مدن الشمال مثل نيوكاسل ومانشستر وشيفيلد أدنى مستوياتها بين 4 و7 درجات.
وقالت الأرصاد: «سيصاحب موجة البرد هذه أمطار غزيرة تتحرك من الجنوب الشرقي نحو الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تكون أشدها على الساحل الجنوبي لإنجلترا ووسط اسكتلندا».
ووفقاً لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية بعيدة المدى سيكون النصف الثاني من نوفمبر غير مستقر، حيث تزيد فرص هطول الأمطار والرياح وخصوصاً في الجنوب.
ورغم هذه التوقعات يشير المكتب إلى عدم ثباتها ويؤكد أن درجات الحرارة ستكون عموماً حول المتوسط، مع احتمالات لفترات أكثر برودة.
وفيما يخص احتمالات الثلوج يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق الشمالية والشرقية زخات ثلجية خفيفة على المرتفعات في بداية ديسمبر، من دون تأثيرات كبيرة على المناطق المنخفضة.
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