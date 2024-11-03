بريطانيا على موعد مع موجة برد قطبية ودرجات حرارة تصل إلى الصفر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ميرور‭ ‬‮«‬ Mirror ‮»‬‭ ‬أوضحت‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬خرائط‭ ‬الطقس‭ ‬الجديدة‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬0‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غلاسكو‭ ‬وغلينكو،‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬ويلز‭ ‬كأنغليسي‭ ‬وكونوي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستتراوح‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬إنجلترا‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و7‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭.‬

‭ ‬وستكون‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬مثل‭ ‬بليموث‭ ‬وكانتربيري‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬درجات‭ ‬مئوية،‭ ‬بينما‭ ‬تسجل‭ ‬مدن‭ ‬الشمال‭ ‬مثل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ومانشستر‭ ‬وشيفيلد‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و7‭ ‬درجات‭.‬

وقالت‭ ‬الأرصاد‭: ‬‮«‬سيصاحب‭ ‬موجة‭ ‬البرد‭ ‬هذه‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬تتحرك‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬نحو‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أشدها‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لإنجلترا‭ ‬ووسط‭ ‬اسكتلندا‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬لتوقعات‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬سيكون‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬غير‭ ‬مستقر،‭ ‬حيث‭ ‬تزيد‭ ‬فرص‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬والرياح‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

ورغم‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬يشير‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ثباتها‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ستكون‭ ‬عموماً‭ ‬حول‭ ‬المتوسط،‭ ‬مع‭ ‬احتمالات‭ ‬لفترات‭ ‬أكثر‭ ‬برودة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬احتمالات‭ ‬الثلوج‭ ‬يتوقع‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والشرقية‭ ‬زخات‭ ‬ثلجية‭ ‬خفيفة‭ ‬على‭ ‬المرتفعات‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المنخفضة‭.‬