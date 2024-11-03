حتى مع ممارسة الرياضة.. عواقب صـحـيـة خـطـرة للجـلـوس الطويل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬كولورادو‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬730‭ ‬توأما،‭ ‬أن‭ ‬جيل‭ ‬الألفية‭ ‬يقضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ساعة‭ ‬أسبوعيا‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭ ‬نتيجة‭ ‬أيام‭ ‬العمل‭ ‬المزدحمة‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬زووم‮»‬‭ ‬وأمسيات‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وتصفّح‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬ويسرّع‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬علامات‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ PLOS ‭ ‬ One ‮»‬،‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬و49‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬كولورادو‭ ‬للتبني‭ ‬والتوائم‭ ‬لدراسة‭ ‬تطور‭ ‬السلوك‭ ‬والشيخوخة‭ ‬المعرفية‭ (‬ CATSLife ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تتبعت‭ ‬التوائم‭ ‬والأفراد‭ ‬المتبنين‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭.‬

وأفاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بأنهم‭ ‬يجلسون‭ ‬مدة‭ ‬تقارب‭ ‬9‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا،‭ ‬مع‭ ‬جلوس‭ ‬بعضهم‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬ساعة‭. ‬كما‭ ‬أفادوا‭ ‬بممارسة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬80‭ ‬و160‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬المعتدل‭ ‬أسبوعيا‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬القوية‭ ‬أسبوعيا‭.‬

وركز‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬مقاييس‭ ‬الشيخوخة‭ ‬القلبية‭ ‬والأيضية‭: ‬الكوليسترول‭ ‬الكلي‭/‬البروتين‭ ‬الدهني‭ ‬عالي‭ ‬الكثافة‭ ‬ومؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ (‬ BMI ‭).‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭ ‬زادت‭ ‬علامات‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وأفاد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬بأن‭ ‬الشباب‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬يجلسون‭ ‬مدة‭ ‬8‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬ويمارسون‭ ‬التمارين‭ ‬وفقا‭ ‬للتوصيات‭ ‬الحالية،‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬منها،‭ ‬قد‭ ‬يتعرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬واضطرابات‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬نشاط‭ ‬قوي‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مقاييس‭ ‬الكوليسترول‭ ‬ومؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭.‬

لكن‭ ‬الدراسة‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬النشاط‭ ‬القوي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬إلغاء‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬للجلوس‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الموصى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬المعتدلة،‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬مخاطر‭ ‬قضاء‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭.‬

وأوضح‭ ‬كبير‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬وعلم‭ ‬الأعصاب‭ ‬تشاندرا‭ ‬رينولدز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجلوس‭ ‬أقل‭ ‬طوال‭ ‬اليوم،‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬القوية،‭ ‬أو‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ضروريا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البلوغ‭ ‬المبكر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مرشح‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬وعلم‭ ‬الجينوم‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ريفرسايد‭ ‬ريان‭ ‬برويلمان‭: ‬‮«‬يميل‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬أنهم‭ ‬محصنون‭ ‬ضد‭ ‬تأثيرات‭ ‬الشيخوخة‭. ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬لديهم‭ ‬مثالية،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للقلق‭ ‬حتى‭ ‬يبلغوا‭ ‬الخمسين‭ ‬أو‭ ‬الستين،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬مهم‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دراستهم‭ ‬بمثابة‭ ‬دعوة‭ ‬لصنّاع‭ ‬السياسات‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إرشادات‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وتحديد‭ ‬كمية‭ ‬الجلوس‭ ‬المفرط‭.‬