مدرسة الرفاع فيوز الدولية تشارك في أسبوع الشجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامنًا مع مبادرة أسبوع الشجرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شاركت مدرسة الرفاع فيوز الدولية في هذه المبادرة بزراعة عدد من الأشجار في الساحة الخارجية للمدرسة بمشاركة طلاب الصف الثاني عشر (دفعة 2025). وبهذه المناسبة، أكدت إدارة مدرسة الرفاع فيوز الدولية دعمها لكل المبادرات البيئية في مملكة البحرين، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وفق الخطة الوطنية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. كما شددت إدارة المدرسة خلال الفعالية على أهمية ترسيخ قيم الاستدامة البيئية لدى الطلاب في جميع المراحل الدراسية، لما لها من دور كبير في الحفاظ على تطور ونمو المجتمعات وتحقيق الأهداف الوطنية لمملكة البحرين.
يذكر أن المملكة تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار ليصل إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، تماشيا مع التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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