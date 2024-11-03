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مدرسة الرفاع فيوز الدولية تشارك في أسبوع الشجرة

11/3/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬شاركت‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمدرسة‭ ‬بمشاركة‭ ‬طلاب‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ (‬دفعة‭ ‬2025‭). ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬دعمها‭ ‬لكل‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬التزاماتها‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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