الاتحاد الآسيوي: البطولات الجديدة للأندية ستتطور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬برنامج‭ ‬بطولاته‭ ‬للأندية‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬وأكثر‭ ‬انسيابية‭ ‬ومباريات‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬بطولات‭ ‬الأندية‭ ‬بالقارة‭.‬

وتستأنف‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬الفرق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بنفس‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬السويسري،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬لا‭ ‬يواجه‭ ‬نفس‭ ‬المنافس‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬ويريد‭ ‬المسؤولون‭ ‬إعطاء‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للبطولة‭ ‬لتثبت‭ ‬نفسها‭.‬

وقال‭ ‬داتو‭ ‬ويندسور‭ ‬جون‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬ونموذج‭ ‬جديد‭.. ‬لذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬أخرى‭. ‬إنه‭ ‬بالفعل‭ ‬تغيير‭ ‬هائل‭ ‬للأندية‭ ‬والجماهير‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬وحتى‭ ‬نرى‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬تجربته‭ ‬واختباره،‭ ‬حينها‭ ‬فقط‭ ‬يمكننا‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬أو‭ ‬التغييرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نعتزم‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات،‭ ‬فلن‭ ‬يتسنى‭ ‬لنا‭ ‬تحقيقها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬إن‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير‭ ‬فقط‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬بيانات‭ ‬وإحصاءات‭ ‬صحيحة‮»‬‭.‬

وتقلص‭ ‬عدد‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ناديا،‭ ‬بينما‭ ‬تشهد‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭ ‬الجديدة‭ ‬مشاركة‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أقل‭ ‬تصنيفا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وقال‭ ‬ويندسور‭ ‬جون‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬محل‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعطى‭ ‬ذلك‭ ‬مكانة‭ ‬جديدة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬إذ‭ ‬يعتقد‭ ‬الناس‭ ‬أنها‭ ‬درجة‭ ‬ثانية‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬كذلك،‭ ‬إنها‭ ‬بطولة‭ ‬كبيرة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬



