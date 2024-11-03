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شاهين يخشى شبح الإصابات

11/3/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دورتموند‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬مدرب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬أنه‭ ‬يخشى‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬شتورم‭ ‬جراتس‭ ‬النمساوي‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

وأنهى‭ ‬دورتموند‭ ‬مسيرة‭ ‬محبطة‭ ‬تضمنت‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬لايبزج‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬عشرة‭ ‬لاعبين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬مارسيل‭ ‬سابيتزر‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬شاهين‭ ‬أن‭ ‬سابيتزر‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يندهش‭ ‬إذا‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭. ‬وأضاف‭ ‬شاهين‭ ‬‮«‬سابيتزر‭ ‬ليس‭ ‬الوحيد،‭ ‬فقد‭ ‬دخل‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬مصاب‭ ‬وكذلك‭ ‬جيمي‭ ‬جيتينس‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬‮«‬نعاني‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬وسط‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬يتعافى‭ ‬المدافع‭ ‬فالديمار‭ ‬أنطون‭ ‬والمهاجم‭ ‬جوليان‭ ‬ريرسون‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬شتورم‭ ‬جراتس‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬دورتموند‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭. ‬وأثنى‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورتموند‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬جيد‭ ‬لأنه‭ ‬جاء‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬طوال‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬لقد‭ ‬هيمنا‭ ‬عليهم‭ ‬تماما‭ ‬منذ‭ ‬البداية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يظهر‭ ‬أننا‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬رجل‭ ‬واحد،‭ ‬الفوز‭ ‬يساعدنا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬هادئين‭ ‬لأن‭ ‬علينا‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭. ‬

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