شاهين يخشى شبح الإصابات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دورتموند
– (د ب أ): أكد نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند الألماني أنه يخشى من زيادة عدد اللاعبين المصابين في صفوف فريقه قبل مواجهة شتورم جراتس النمساوي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وأنهى دورتموند مسيرة محبطة تضمنت ثلاث هزائم متتالية، بفوز مثير على لايبزج 2/1 في دوري الدرجة الأولى الألماني، في غياب عشرة لاعبين، قبل أن يخرج مارسيل سابيتزر مصابا خلال المباراة.
وقال شاهين أن سابيتزر يعاني من إصابة في ربلة الساق وأنه لن يندهش إذا زاد عدد اللاعبين المصابين في صفوف فريقه. وأضاف شاهين «سابيتزر ليس الوحيد، فقد دخل رامي بنسبعيني المباراة وهو مصاب وكذلك جيمي جيتينس».
وأشار «نعاني بشدة من الإصابات، يتعين علينا أن نذهب إلى فترة التوقف الدولي التي تنطلق في 11 نوفمبر وسط هذه المعاناة من الإصابات، نتمنى أن نخوض مباراة الثلاثاء بأكبر عدد ممكن من اللاعبين».
وقد يتعافى المدافع فالديمار أنطون والمهاجم جوليان ريرسون قبل مواجهة شتورم جراتس حيث يبحث دورتموند عن فوزه الثالث خلال الجولة الرابعة من دوري الأبطال. وأثنى سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند على فوز فريقه أمام لايبزج، وقال «الفوز جيد لأنه جاء أمام فريق لم يخسر طوال 19 مباراة في البوندسليجا، لقد هيمنا عليهم تماما منذ البداية». وأضاف «هذا يظهر أننا على قلب رجل واحد، الفوز يساعدنا على البقاء هادئين لأن علينا تحقيق أهدافنا».
MENAFN03112024000055011008ID1108846429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.