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الاتحاد يستفيد من نتيجة ديربي العاصمة

11/3/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ (‬السعودية‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬الهلال‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬ومعتليا‭ ‬ريادة‭ ‬أكثر‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬تجنبا‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬بـ‭ ‬56‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬ليتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬بفارق‭ ‬مباراة‭.‬

وصب‭ ‬تعادل‭ ‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬ضيق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬،‭ ‬مقلصا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬بعد‭ ‬حسمه‭ ‬لـ«دربي‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬ما‭ ‬ينبئ‭ ‬بصراع‭ ‬مشتعل‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬بطلين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬الدوريات‭ ‬إنفاقا‭.‬

وحافظ‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬على‭ ‬مزاحمته‭ ‬للهلال،‭ ‬بعدما‭ ‬استبق‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬بفوز‭ ‬مشوق‭ ‬على‭ ‬‮«‬الراقي‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أمام‭ ‬حوالي‭ ‬53‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

وحقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الديربي‭ ‬الـ31‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مقلصا‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ (‬13‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬تعادلات‭.‬

مُعوضا‭ ‬غياب‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬للإصابة،‭ ‬وضع‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬البحر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬إلى‭ ‬سجلاته‭ ‬الفردية‭ ‬توهجا‭ ‬جديدا‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬ديربيي‮»‬‭ ‬بريدة‭ ‬والرياض‭.‬

وفي‭ ‬قمة‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬الديربيات،‭ ‬الفكرة‭ ‬المستحدثة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬بالشهري،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أهنئ‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬الرائع‭. ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬كريم‭ (‬بنزيمة‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬دخول‭ ‬صالح‭ ‬أحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬وقدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬الأداء‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬دافعنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

بخسارته‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فوت‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬فرصة‭ ‬معادلة‭ ‬رقم‭ ‬يملكه‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬القلعة‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬السويسري‭ ‬كريستيان‭ ‬غروس‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأهلي‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭.‬

وقاد‭ ‬يايسله‭ ‬الأهلي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬مرتين‭ ‬وبنفس‭ ‬النتيجة‭ (‬1-0‭) .‬

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