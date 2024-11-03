الاتحاد يستفيد من نتيجة ديربي العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض (السعودية)
– (أ ف ب): رفض الهلال الخسارة أمام غريمه النصر في قمة المرحلة السابعة من الدوري، محافظا على صدارته ومعتليا ريادة أكثر الأندية السعودية تجنبا للخسارة في جميع المسابقات المحلية، بـ 56 مباراة متتالية، ليتقدم الأهلي بفارق مباراة.
وصب تعادل الهلال والنصر 1-1 الجمعة في مصلحة الاتحاد الذي ضيق الخناق على «الزعيم»، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة، بعد حسمه لـ«دربي البحر» على الأهلي بهدف نظيف، ما ينبئ بصراع مشتعل بين آخر بطلين في أكثر الدوريات إنفاقا.
وحافظ «العميد» على مزاحمته للهلال، بعدما استبق ديربي العاصمة بفوز مشوق على «الراقي» بهدف نظيف أمام حوالي 53 ألف متفرج.
وحقق الاتحاد فوزه العاشر في الديربي الـ31 في الدوري، مقلصا الفارق مع الأهلي (13)، مقابل 8 تعادلات.
مُعوضا غياب هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، وضع صالح الشهري بصمته في «ديربي البحر»، مضيفا إلى سجلاته الفردية توهجا جديدا بعد «ديربيي» بريدة والرياض.
وفي قمة اليوم الأول من أسبوع الديربيات، الفكرة المستحدثة للمرة الأولى في الدوري السعودي، أشاد المدرب الفرنسي لوران بلان بالشهري، قائلا «أهنئ صالح على أدائه الرائع. الجميع كان يتوقع مشاركة كريم (بنزيمة)، لكن دخول صالح أحدث مفاجأة وقدم أداء مميزا».
واعتبر البرازيلي فابينيو أن الاتحاد حقق فوزا مستحقا بقوله «أنا سعيد للغاية، ليس فقط من أجل الفوز، ولكن بسبب الأداء والطريقة التي دافعنا بها في الشوط الثاني».
بخسارته الديربي أمام الاتحاد، فوت مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله فرصة معادلة رقم يملكه مدرب «القلعة» السابق السويسري كريستيان غروس الذي قاد الأهلي للفوز على «العميد» في ثلاث مباريات متتالية.
وقاد يايسله الأهلي الموسم الماضي للفوز على الاتحاد مرتين وبنفس النتيجة (1-0) .
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