الهلال يبحث عن انتصاره الرابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخرج‭ ‬الهلال‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬غرب‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وبمشاركة‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بفوز‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬حقق‭ ‬الهلال‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬5‭-‬0‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬بانتصار‭ ‬مثير‭ ‬رغم‭ ‬إكماله‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬عاد‭ ‬نيمار‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بمشاركته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري‭ ‬المصاب،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬3‭.‬

ولم‭ ‬يخض‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقيده‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬قائمته‭ ‬المحلية‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي،‭ ‬سوى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭!! ‬لقد‭ ‬عاد‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور‭!‬‮»‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬إن‭ ‬طرد‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬لم‭ ‬يساعد‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬دفعت‭ ‬بنيمار،‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬3‭ ‬لمصلحتنا‭. ‬لكن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ (‬للبليهي‭) ‬حصلت‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التبديل،‭ ‬ما‭ ‬أجبرنا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بمهاجم‭ ‬أقل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قوة‭ ‬هجومية‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬استقلال‭ ‬طهران‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين،‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬النصر‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يتصدره‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭.‬

الأهلي‭ ‬يبحث‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الهلال،‭ ‬يبحث‭ ‬مواطنه‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بنقطتين‭.‬

وخلافا‭ ‬لمشواره‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم،‭ ‬يعاني‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الخميس‭ ‬ديربي‭ ‬جدة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ (‬0-1‭)‬،‭ ‬ليتلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬للموسم‭.‬

ورأى‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬يعتقد‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيواصل‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬أنفسنا‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬الوصل،‭ ‬بطل‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬الإماراتيين،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬خامس‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬وثالث‭ (‬7‭) ‬الترتيب‭.‬

ويخوض‭ ‬الوصل‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬خلافا‭ ‬لمشواره‭ ‬القاري‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ويحل‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬لمضيفه‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬



