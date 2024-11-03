الهلال يبحث عن انتصاره الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض
– (أ ف ب): يبحث الهلال السعودي عن انتصاره الرابع في رابع مباراة له في المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك حين يستضيف استقلال طهران الإيراني اليوم الإثنين.
وخرج الهلال منتصرا من مبارياته الثلاث الأولى في مجموعة غرب القارة الآسيوية، آخرها على ملعب العين الإماراتي حامل اللقب 5-4 بفضل ثلاثية لسالم الدوسري وبمشاركة النجم البرازيلي نيمار لأول مرة منذ أكثر من عام.
وبعدما بدأ مشواره في البطولة القارية بحلتها الجديدة بفوز خارج الديار على الريان القطري 3-1، حقق الهلال نتيجة كبيرة على أرضه ضد الشرطة العراقي 5-0 ثم أضاف العين إلى اللائحة بانتصار مثير رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي في الدقيقة 82.
وبعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، عاد نيمار أخيرا إلى الملاعب بمشاركته في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة 5-3.
ولم يخض البرازيلي الذي لم يقيده الهلال في قائمته المحلية للموسم الكروي، سوى خمس مباريات مع ناديه الجديد، وهو قال بعد اللقاء «اليوم أصبحت كرة القدم أكثر سعادة!! لقد عاد نيمار جونيور!»
قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس إن طرد أحد لاعبيه لم يساعد نيمار في عودته «عندما دفعت بنيمار، كانت النتيجة 5-3 لمصلحتنا. لكن البطاقة الحمراء (للبليهي) حصلت بعد هذا التبديل، ما أجبرنا على اللعب بمهاجم أقل، وبالتالي قوة هجومية أقل».
ويدخل الهلال اللقاء ضد استقلال طهران الذي حقق انتصارا واحدا في مبارياته الثلاث الأولى مقابل هزيمتين، عقب تعادله مع جاره اللدود النصر 1-1 الجمعة في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطة عن الاتحاد الثاني.
الأهلي يبحث أيضا عن انتصاره الرابع
وعلى غرار الهلال، يبحث مواطنه الأهلي عن انتصاره الرابع تواليا والابقاء على سجله المثالي حين يستضيف الشرطة العراقي القابع في المركز التاسع من أصل 12 فريقا في الغرب بنقطتين.
وخلافا لمشواره المميز في المسابقة القارية الأم، يعاني الأهلي في الدوري السعودي حيث يحتل المركز التاسع بعد خسارته الخميس ديربي جدة أمام الاتحاد (0-1)، ليتلقى هزيمته الرابعة للموسم.
ورأى مدربه الألماني يعتقد ماتياس يايسله بعد الفوز خارج الديار على الريان القطري 2-1 في الجولة الماضية، أن فريقه سيواصل التحسين في المرحلة المقبلة.
وقال بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي للعبة «أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه في هذه المباراة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه المباريات بهدف تطوير أنفسنا والمضي قدما في هذه البطولة المهمة».
ويلتقي الوصل، بطل ثنائية الدوري والكأس الإماراتيين، مع ضيفه السد القطري في مواجهة بين خامس (6 نقاط) وثالث (7) الترتيب.
ويخوض الوصل اللقاء وهو يعاني محليا بعد فشله في الفوز في آخر 4 مباريات، خلافا لمشواره القاري حيث حصد 6 نقاط من ثلاث مباريات.
ويحل الغرافة القطري ضيفا على برسيبوليس الإيراني آملا في الاستفادة من المعنويات المهزوزة لمضيفه الذي حصل على نقطة فقط من مبارياته الثلاث الأولى، ليحتل المركز العاشر.
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