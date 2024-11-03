Monday, 04 November 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يبحث عن انتصاره الرابع

11/3/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬استقلال‭ ‬طهران‭ ‬الإيراني‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭.‬

وخرج‭ ‬الهلال‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬غرب‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وبمشاركة‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بفوز‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬حقق‭ ‬الهلال‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬5‭-‬0‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬بانتصار‭ ‬مثير‭ ‬رغم‭ ‬إكماله‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬عاد‭ ‬نيمار‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بمشاركته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري‭ ‬المصاب،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬3‭.‬

ولم‭ ‬يخض‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقيده‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬قائمته‭ ‬المحلية‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي،‭ ‬سوى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭!! ‬لقد‭ ‬عاد‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور‭!‬‮»‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬إن‭ ‬طرد‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬لم‭ ‬يساعد‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬دفعت‭ ‬بنيمار،‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬3‭ ‬لمصلحتنا‭. ‬لكن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ (‬للبليهي‭) ‬حصلت‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التبديل،‭ ‬ما‭ ‬أجبرنا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بمهاجم‭ ‬أقل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قوة‭ ‬هجومية‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬استقلال‭ ‬طهران‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين،‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬النصر‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يتصدره‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭.‬

الأهلي‭ ‬يبحث‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الهلال،‭ ‬يبحث‭ ‬مواطنه‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بنقطتين‭.‬

وخلافا‭ ‬لمشواره‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم،‭ ‬يعاني‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الخميس‭ ‬ديربي‭ ‬جدة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ (‬0-1‭)‬،‭ ‬ليتلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬للموسم‭.‬

ورأى‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬يعتقد‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيواصل‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬أنفسنا‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬الوصل،‭ ‬بطل‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬الإماراتيين،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬خامس‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬وثالث‭ (‬7‭) ‬الترتيب‭.‬

ويخوض‭ ‬الوصل‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬خلافا‭ ‬لمشواره‭ ‬القاري‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ويحل‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬لمضيفه‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬


MENAFN03112024000055011008ID1108846427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث