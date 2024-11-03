حبس خمسيني سنة حرق سيارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الحادث،‭ ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬لاحظ‭ ‬دخانًا‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وعند‭ ‬اقترابه‭ ‬منها،‭ ‬رأى‭ ‬النيران‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي،‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬الحريق،‭ ‬واتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع،‭ ‬واتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

وبعد‭ ‬الواقعة‭ ‬بحوالي‭ ‬أربع‭ ‬ساعات،‭ ‬توجّه‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬جاره‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬واكتشف‭ ‬أن‭ ‬الجاني‭ ‬هو‭ ‬المتهم‭ ‬وتأكدت‭ ‬الواقعة‭ ‬بإفادة‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬سأله‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬معيّن،‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجابه‭ ‬بعدم‭ ‬معرفته‭ ‬بهذا‭ ‬الشخص،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سأله‭ ‬قد‭ ‬أحرق‭ ‬سيارته‭.‬

وفي‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بتفاصيل‭ ‬الجريمة،‭ ‬ووجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬أشعل‭ ‬عمدًا‭ ‬حريقًا‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬ما‭ ‬يعرّض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬والأموال‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬حيازة‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭.‬