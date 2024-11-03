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حبس خمسيني سنة حرق سيارة

11/3/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬إدانة‭ ‬خمسيني‭ ‬حرق‭ ‬سيارة‭ ‬ودلت‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬بمنزل‭ ‬صاحب‭ ‬السيارة‭ ‬عليه‭ ‬وكشفت‭ ‬بصمات‭ ‬القفاز‭ ‬الذي‭ ‬وُجد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجريمة‭ ‬عن‭ ‬التأكد‭ ‬منه،‭ ‬الذي‭ ‬اعترف‭ ‬بجريمته‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بحبسه‭ ‬سنة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ثلاث‭ ‬وسنة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وإلزامه‭ ‬دفع‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬التلفيات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبتين‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الحادث،‭ ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬لاحظ‭ ‬دخانًا‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وعند‭ ‬اقترابه‭ ‬منها،‭ ‬رأى‭ ‬النيران‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي،‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬الحريق،‭ ‬واتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع،‭ ‬واتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

وبعد‭ ‬الواقعة‭ ‬بحوالي‭ ‬أربع‭ ‬ساعات،‭ ‬توجّه‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬جاره‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬واكتشف‭ ‬أن‭ ‬الجاني‭ ‬هو‭ ‬المتهم‭ ‬وتأكدت‭ ‬الواقعة‭ ‬بإفادة‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬سأله‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬معيّن،‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجابه‭ ‬بعدم‭ ‬معرفته‭ ‬بهذا‭ ‬الشخص،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سأله‭ ‬قد‭ ‬أحرق‭ ‬سيارته‭.‬

وفي‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بتفاصيل‭ ‬الجريمة،‭ ‬ووجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬أشعل‭ ‬عمدًا‭ ‬حريقًا‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬ما‭ ‬يعرّض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬والأموال‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬حيازة‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭.‬

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