حكم نهائي بالسجن 10 سنوات لمهرب مخدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬وعليه‭ ‬مظاهر‭ ‬الارتباك‭ ‬ويتصبب‭ ‬عرقا،‭ ‬فطلب‭ ‬منه‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الأحمر‭ ‬وسأله‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬وعما‭ ‬يحوزه‭ ‬فادعى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحوز‭ ‬ممنوعات‭ ‬فشك‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬لاحظ‭ ‬ارتباك‭ ‬حالته‭ ‬وطلب‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحاليل‭ ‬والأشعة‭ ‬للمتهم‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬أحشائه،‭ ‬فاعترف‭ ‬بوجود‭ ‬أقراص‭ ‬مخدرة‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه،‭ ‬فتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستخراجها‭ ‬ليتبين‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬قرص‭ ‬مخدر‭.‬

ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬إنه‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬جلب‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭.‬