حكم نهائي بالسجن 10 سنوات لمهرب مخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات على آسيوي حاول تهريب أكثر من 100 كبسولة مخدرة بداخل أحشائه بعد وصوله إلى مطار البحرين، حيث ظهر عليه الارتباك، ما دفع ضابط الجمارك لتحويله إلى مستشفى القلعة للشك في أمره كونه مهربا للمواد المخدرة حيث حولته المستشفى إلى السلمانية لإجراء الأشعة التي كشفت وجود الأقراص المخدرة بأحشائه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المتهم إلى مطار البحرين على متن رحلة قادمة من بلاده وعليه مظاهر الارتباك ويتصبب عرقا، فطلب منه ضابط الجمارك التوجه إلى المسار الأحمر وسأله عن حالته وعما يحوزه فادعى أنه لا يحوز ممنوعات فشك ضابط الجمارك وعرضه على الطبيب الذي لاحظ ارتباك حالته وطلب تحويله إلى المستشفى.
وبإجراء التحاليل والأشعة للمتهم تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، فاعترف بوجود أقراص مخدرة بداخل أحشائه، فتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لاستخراجها ليتبين وجود أكثر من 100 قرص مخدر.
ودلت التحريات الأمنية أن المتهم يعمل ضمن شبكة لتهريب المواد المخدرة وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أسندت إليه إنه بدائرة أمن مطار البحرين جلب بقصد الاتجار المواد المخدرة الحشيش والمؤثرات العقلية، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي.
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