إصابة قائد سيارة اصطدم بالسياج الحديدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تعرض قائد سيارة بحريني لإصابات بسيطة بسبب الاصطدام بالسياج الحديدي وبعدها بسيارة على شارع الفاتح.
كان بحريني يقود سيارته في الساعة الثالثة صباحا على شارع الفاتح وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالسياج الحديدي وبعدها بسيارة تسير في نفس المسار، نتج عن ذلك اصابته بإصابات بسيطة، وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة المرور وتمت إزاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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