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إصابة قائد سيارة اصطدم بالسياج الحديدي

11/3/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تعرض‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬بحريني‭ ‬لإصابات‭ ‬بسيطة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصطدام‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬وبعدها‭ ‬بسيارة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭.‬

كان‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬وبعدها‭ ‬بسيارة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسار،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتمت‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسبابه‭.‬

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