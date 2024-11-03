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سبع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية

11/3/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ستحسمها‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬قليلة‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬حادة‭ ‬يركز‭ ‬فيها‭ ‬المرشحان‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وكامالا‭ ‬هاريس‭ ‬جهود‭ ‬حملتيهما‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭. ‬وستحدّد‭ ‬سبع‭ ‬ولايات‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تصوّت‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬لأحد‭ ‬الحزبين،‭ ‬بخلاف‭ ‬الولايات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لنائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مثل‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ونيويورك،‭ ‬أو‭ ‬للرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬مثل‭ ‬كنتاكي‭ ‬أو‭ ‬أوكلاهوما‭. ‬ويُطلق‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‮»‬‭. ‬

وتقوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬اقتراع‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬فريد،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬كبار‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الناخب‭. ‬وتفتح‭ ‬أبواب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للمرشح‭ ‬الذي‭ ‬يتخطى‭ ‬عتبة‭ ‬270‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬كبار‭ ‬الناخبين‭. ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬من‭ ‬اصوات‭ ‬الهيئة،‭ ‬أي‭ ‬270‭ ‬من‭ ‬538‭ ‬صوتا،‭ ‬للفوز‭.‬

بنسلفانيا‭ (‬19‭ ‬صوتا‭ ‬

في‭ ‬المجمع‭)

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬المنافسة‭ ‬الأكبر‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطيين،‭ ‬لكن‭ ‬فاز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬وتشتهر‭ ‬الولاية‭ ‬بمدن‭ ‬‮«‬حزام‭ ‬الصدأ‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬وبيتسبرغ،‭ ‬وقد‭ ‬عانت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الانحدار‭ ‬المستمر‭ ‬لقاعدتها‭ ‬الصناعية‭. ‬وخاض‭ ‬ترامب‭ ‬وهاريس‭ ‬حملات‭ ‬انتخابية‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬الثنائي‭ ‬مناظرتهما‭ ‬الرئاسية‭ ‬الوحيدة‭. ‬

ويحاول‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬أثناء‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬استمالة‭ ‬السكان‭ ‬البيض‭ ‬الريفيين‭ ‬ويحذرهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المهاجرين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬البلدات‭ ‬الصغيرة‭. ‬وتسعى‭ ‬هاريس‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬أطلقها‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬وفي‭ ‬بيتسبرغ‭ ‬حددت‭ ‬خططا‭ ‬لاستثمار‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬التصنيع،‭ ‬وهي‭ ‬قضية‭ ‬رئيسية‭ ‬لسكان‭ ‬الولاية‭. ‬

جورجيا‭ (‬16‭ ‬صوتا‭)‬

تسلّطت‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬الولاية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الأولى،‭ ‬ومازالت‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭. ‬ووجه‭ ‬المدعون‭ ‬العامون‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتصل‭ ‬بمسؤولي‭ ‬الولاية‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬‮«‬إيجاد‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬لإلغاء‭ ‬فوز‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬وتم‭ ‬تعليق‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬دفعة‭ ‬لترامب‭. ‬وكان‭ ‬بايدن‭ ‬أول‭ ‬ديموقراطي‭ ‬يفوز‭ ‬بالولاية‭ ‬منذ‭ ‬1992‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تصب‭ ‬التغييرات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬جورجيا‭. ‬

كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬

‭(‬16‭ ‬صوتا‭)‬

كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬هي‭ ‬الولاية‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‮»‬‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬صوتت‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬ولم‭ ‬تصوت‭ ‬الولاية‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬ولكنها‭ ‬انتخبت‭ ‬حاكما‭ ‬ديمقراطيا‭ ‬منذ‭ ‬2017‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬إعصار‭ ‬هيلين‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬96‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬نشر‭ ‬ترامب‭ ‬اتهامات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬الكارثة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحديد‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭ ‬المحليين‭. ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬جورجيا،‭ ‬تعتمد‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬والشباب‭. ‬

ميشيغان‭ (‬15‭ ‬صوتا‭)‬

تعد‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬معقلا‭ ‬آخر‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬شهد‭ ‬تراجعا‭ ‬صناعيا،‭ ‬ومنح‭ ‬دعمه‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬لكن‭ ‬عادت‭ ‬الولاية‭ ‬وصوتت‭ ‬لصالح‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬وسيكون‭ ‬توجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المسلمين‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الأصول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬حاسما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هاريس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعارض‭ ‬هؤلاء‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وفي‭ ‬الولاية‭ ‬المعروفة‭ ‬بصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬حصلت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اتحاد‭ ‬‮«‬يو‭ ‬آي‭ ‬دبليو‮»‬‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

أريزونا‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬

أحدثت‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بتصويتها‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن‭ ‬ومنحه‭ ‬10457‭ ‬صوتا‭ ‬إضافيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬أيّدت‭ ‬الجمهوريين‭. ‬لكن‭ ‬طرح‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬موضوع‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬بعبارات‭ ‬قاسية‭ ‬قد‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬انتخابيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬المتاخمة‭ ‬للمكسيك،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لاتينية‭. ‬وزارت‭ ‬هاريس‭ ‬حدود‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وتعهدت‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬الهجرة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الحدود‭ ‬الحزبي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أفشله‮»‬‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭. ‬

ويسكنسن‭ (‬10‭ ‬أصوات‭)‬

وفي‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكنسن‭ ‬أيضا‭ ‬خسر‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لكنهم‭ ‬فازوا‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬ونظم‭ ‬الجمهوريون‭ ‬الذين‭ ‬تأسس‭ ‬حزبهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬ويأمل‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬جذب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المعتدلين‭ ‬الذين‭ ‬يعارضون‭ ‬خطاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬وجوديا‭ ‬للديمقراطية‮»‬‭.‬

‭ ‬نيفادا‭ (‬6‭ ‬أصوات‭)‬

تضم‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا‭ ‬أقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬مقارنة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬الأخرى‭ ‬وتُعرف‭ ‬بكازينوهاتها‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬وهي‭ ‬لم‭ ‬تصوت‭ ‬لصالح‭ ‬مرشح‭ ‬جمهوري‭ ‬منذ‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬لكن‭ ‬يعتقد‭ ‬المحافظون‭ ‬أنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬السائد‭ ‬بالاعتماد‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لاتينية‭ ‬الذين‭ ‬يبتعدون‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وخصوصا‭ ‬الرجال‭ ‬منهم‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬يتقدم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬بايدن‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬ترشحها‭ ‬قلبت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬الترويج‭ ‬لخططها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومكافحة‭ ‬التضخم‭. ‬

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