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المولدافيون ينتخبون رئيسهم ما بين الحلم الأوروبي والنفوذ الروسي

11/3/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كيشيناو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬المؤيدون‭ ‬للتكتل‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل،‭ ‬بدأ‭ ‬المولدافيون‭ ‬يدلون‭ ‬بأصواتهم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيسهم‭ ‬وتأكيد‭ ‬مستقبلهم‭ ‬الأوروبي‭ ‬أو‭ ‬رفضه،‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬روسي‭. ‬وتتواجه‭ ‬الرئيسة‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬المؤيدة‭ ‬بشدة‭ ‬للغرب‭ ‬والتي‭ ‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬غزت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬مولدافيا،‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ألكسندر‭ ‬ستويانوغلو‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لروسيا‭. ‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬المجازفة‭ ‬والخوض‭ ‬في‭ ‬أرقام،‭ ‬يتوقع‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬معركة‭ ‬شرسة‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سوفيتية‭ ‬سابقة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬جورجيا،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تدخلات‭ ‬روسية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬نفي‭ ‬الكرملين‭ ‬الحازم‭. ‬وتصدرت‭ ‬ساندو‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬42 , 5 % ‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬مقابل‭ ‬26 % ‭ ‬لستويانوغلو،‭ ‬لكن‭ ‬خصمها‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الصغار‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭ ‬29 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى‭. ‬

وفتحت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ (‬5:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬وستستمر‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬21:00،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬أولى‭ ‬النتائج‭ ‬الجزئية‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬وخلال‭ ‬المرحلة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدورتين،‭ ‬كثف‭ ‬المعسكر‭ ‬الرئاسي‭ ‬حملته‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬القرى‭ ‬سعيا‭ ‬للتصدي‭ ‬لعمليات‭ ‬مكثفة‭ ‬لشراء‭ ‬الأصوات‭ ‬نددت‭ ‬بها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬أكثر‭ ‬تقاربا‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬مؤيدو‭ ‬الانضمام‭ ‬بغالبية‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬50 , 35 % ‭. ‬

وفي‭ ‬رسالتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬2 , 6‭ ‬مليون‭ ‬مولدافي،‭ ‬دعت‭ ‬الخبيرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التعبئة‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬لبطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬النزيهة‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬وحافلات‭ ‬لنقل‭ ‬الناخبين‭ ‬المولدافيين‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬وتركيا‭. ‬وبعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتصويتها،‭ ‬أكدت‭ ‬ساندو‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحد،‭ ‬وأن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬السلام،‭ ‬وأن‭ ‬نحمي‭ ‬أصواتنا،‭ ‬وأن‭ ‬نحمي‭ ‬استقلالنا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬اللصوص‭ ‬شراء‭ ‬أصواتنا،‭ ‬ويريدون‭ ‬شراء‭ ‬بلدنا،‭ ‬لكن‭ ‬قوة‭ ‬الشعب‭ ‬أعظم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أفعالهم‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‮»‬‭.

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وعد‭ ‬ستويانوغلو‭ ‬الذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يستخدم‭ ‬كلمات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬خطابه،‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬متوازنة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقسم‭ ‬المجتمع‮»‬‭. ‬وعند‭ ‬حضوره‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬اقتراع‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬وابنتيه،‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مولدافيا‭ ‬لا‭ ‬تتسول‭ ‬بل‭ ‬تطور‭ ‬علاقات‭ ‬متناغمة‭ ‬مع‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬في‭ ‬آن‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬استقطابا‭ ‬شديدا‭ ‬بين‭ ‬شتات‭ ‬وعاصمة‭ ‬مؤيدين‭ ‬بقوة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أوروبي،‭ ‬ومناطق‭ ‬ريفية‭ ‬ومنطقتي‭ ‬ترانسدنيستريا‭ ‬الانفصالية‭ ‬وغاغاوزيا‭ ‬ذات‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬

وفي‭ ‬كيشيناو،‭ ‬أبدت‭ ‬المتقاعدة‭ ‬أكسينيا‭ ‬البالغة‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬طالبة‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمها،‭ ‬أسفها‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بقايا‭ ‬سوفيتية‭ ‬تطبع‭ ‬حتى‭ ‬العظم‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الجمهورية‭ ‬السوفيتية‭ ‬السابقة‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬ناتاليا‭ ‬غرايديانو‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬حفلات‭ ‬أعراس‭ ‬وقدمت‭ ‬إلى‭ ‬مولدافيا‭ ‬للإدلاء‭ ‬بصوتها،‭ ‬متحدثة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بلد‭ ‬صغير‭ ‬بقلب‭ ‬كبير،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أوروبا‭ ‬بيتنا‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ترفض‭ ‬زينوفيا‭ ‬زاهاروفنا‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬الذوبان‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وتتمسك‭ ‬بضرورة‭ ‬البقاء‭ ‬‮«‬مستقلين‮»‬‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭.‬

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