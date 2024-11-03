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مئات الإيرانيين يتظاهرون في ذكرى عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية

11/3/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجمع‭ ‬مئات‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬لعملية‭ ‬اقتحام‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واحتجاز‭ ‬عشرات‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والموظفين‭ ‬فيها‭ ‬رهائن‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬السابقة‭ ‬أعلاما‭ ‬إيرانية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وأعلام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وحمل‭ ‬العديدون‭ ‬منهم‭ ‬لافتات‭ ‬عليها‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا‮»‬‭ ‬و«الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭ ‬بالفارسية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وأحرق‭ ‬بعضهم‭ ‬أعلاما‭ ‬أمريكية‭ ‬وإسرائيلية‭. ‬

وبثت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬أناشيد‭ ‬ثورية‭ ‬تندد‭ ‬بـ«جرائم‮»‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بحق‭ ‬إيران‭. ‬وحمل‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬معتبرا‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهما‭ ‬الاستمرار‭ ‬بدون‭ ‬قتل‭ ‬مسلمين‭ ‬وارتكاب‭ ‬مذابح‭ ‬بحقهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬طهران‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬حذرناهم‭ ‬بأنهم‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يبدلوا‭ ‬سلوكهم‭ ‬فهم‭ ‬ذاهبون‭ ‬إلى‭ ‬الانهيار‭ ‬والدمار‮»‬‭. ‬وجرت‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬إيرانية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬شيراز‭ ‬وعبدان‭ ‬وبندر‭ ‬عباس‭. ‬

وفي‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬1979،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الإطاحة‭ ‬بآخر‭ ‬شاه‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬اقتحمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬المتهمة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬وكر‭ ‬جواسيس‮»‬،‭ ‬واحتجزت‭ ‬52‭ ‬أمريكيا‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬وموظفين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬رهائن‭. ‬ومقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن،‭ ‬طالب‭ ‬منفذو‭ ‬العملية‭ ‬آنذاك‭ ‬واشنطن‭ ‬بتسليم‭ ‬الشاه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعالج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتتم‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ولم‭ ‬تنته‭ ‬الأزمة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الـ52‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬444‭ ‬يومًا‭. ‬

وفي‭ ‬1980،‭ ‬قطعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬علاقتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬العلاقات‭ ‬مجمدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وتحل‭ ‬الذكرى‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصعيد‭ ‬شديد‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬إذ‭ ‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬مدمرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وهما‭ ‬تنظيمان‭ ‬مدعومان‭ ‬من‭ ‬طهران‭. ‬وفي‭ ‬26‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اعتراف‭ ‬علني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬أنه‭ ‬ضرب‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬قدّمت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وحذّرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الرد،‭ ‬فيما‭ ‬توعد‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬السبت‭ ‬بـ«ردّ‭ ‬قاس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬واشنطن‭ ‬أو‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬نشر‭ ‬قدرات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬وسائل‭ ‬دفاع‭ ‬ضد‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬ومقاتلات‭ ‬وقاذفات‭ ‬ستصل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تحذير‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬

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