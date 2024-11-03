مئات الإيرانيين يتظاهرون في ذكرى عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طهران - (أ ف ب): تجمع مئات الإيرانيين أمس الأحد في وسط طهران في الذكرى الخامسة والأربعين لعملية اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز عشرات الدبلوماسيين والموظفين فيها رهائن عام 1979. ورفع المتظاهرون أمام مبنى السفارة السابقة أعلاما إيرانية وفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني المدعوم من الجمهورية الإسلامية. وحمل العديدون منهم لافتات عليها شعار «الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل» بالفارسية والإنجليزية، وأحرق بعضهم أعلاما أمريكية وإسرائيلية.
وبثت وسائل الإعلام الرسمية منذ الصباح أناشيد ثورية تندد بـ«جرائم» الولايات المتحدة بحق إيران. وحمل قائد الحرس الثوري حسين سلامي على إسرائيل والولايات المتحدة معتبرا أنهما «لا يمكنهما الاستمرار بدون قتل مسلمين وارتكاب مذابح بحقهم». وقال في كلمة ألقاها على المتظاهرين في طهران: «لطالما حذرناهم بأنهم إن لم يبدلوا سلوكهم فهم ذاهبون إلى الانهيار والدمار». وجرت تظاهرات مماثلة في مدن إيرانية أخرى مثل شيراز وعبدان وبندر عباس.
وفي الرابع من نوفمبر 1979، بعد أقل من تسعة أشهر على الإطاحة بآخر شاه في إيران، اقتحمت مجموعة من الطلبة من أنصار الثورة الإسلامية مقر السفارة الأمريكية في طهران المتهمة بأنها «وكر جواسيس»، واحتجزت 52 أمريكيا من دبلوماسيين وموظفين في السفارة رهائن. ومقابل الإفراج عن الرهائن، طالب منفذو العملية آنذاك واشنطن بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان يعالج من مرض السرطان في الولايات المتحدة، لتتم محاكمته في إيران. ولم تنته الأزمة بالإفراج عن الدبلوماسيين الأمريكيين الـ52 إلا بعد 444 يومًا.
وفي 1980، قطعت الولايات المتحدة علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ولا تزال العلاقات مجمدة حتى الآن. وتحل الذكرى هذه السنة في ظل تصعيد شديد تشهده المنطقة إذ تخوض إسرائيل حربا مدمرة مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، وهما تنظيمان مدعومان من طهران. وفي 26 أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي في أول اعتراف علني من نوعه أنه ضرب أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر.
وحذّرت إسرائيل إيران من الرد، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السبت بـ«ردّ قاس» على الهجمات التي تشنها واشنطن أو إسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط من ضمنها وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية ومقاتلات وقاذفات ستصل «خلال الأيام المقبلة» من أجل «الدفاع عن إسرائيل»، في تحذير موجه إلى إيران.
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