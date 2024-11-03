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((نسيج)) تعلن اتفاقية تأجير جديدة لإقامة مركز ((بيلاتيس تايم)) في قسم التجزئة

11/3/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وجذب‭ ‬مشغلين‭ ‬جدد‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬حيث‭ ‬أبرمت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأجير‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬بيلاتيس‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬الصحي‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬التجزئة‭ ‬بالمشروع،‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬الإضافات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬ينضم‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬بيلاتيس‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المشغلين،‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬مفهوما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬باعتباره‭ ‬استوديو‭ ‬متكامل‭ ‬لرياضة‭ ‬البيلاتيس‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬الجسم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام‭ ‬وتحسين‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬المركّزة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬الإضافة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السكان‭ ‬والزوار‭ ‬داخل‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬وجعله‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬برؤية‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬يواصل‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشغلين‭ ‬المميزين‭. ‬ويعتبر‭ ‬مركز‭ ‬بيلاتيس‭ ‬تايم‭ ‬الصحي‭ ‬اتفاقية‭ ‬التأجير‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬جميعها‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬لتفعيل‭ ‬قسم‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬وذلك‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬هدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬لخدمة‭ ‬المقيمين‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بتجربة‭ ‬معيشية‭ ‬مميزة‭. ‬

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