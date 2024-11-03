((نسيج)) تعلن اتفاقية تأجير جديدة لإقامة مركز ((بيلاتيس تايم)) في قسم التجزئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل شركة نسيج، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، توقيع المزيد من الاتفاقيات وجذب مشغلين جدد إلى مشروع كنال فيو، حيث أبرمت مؤخرًا اتفاقية تأجير مع مركز «بيلاتيس تايم» الصحي ضمن منطقة التجزئة بالمشروع، أحد المشاريع متعددة الاستخدامات في جزيرة دلمونيا.
كجزء من الإضافات الجديدة إلى مشروع كنال فيو، ينضم مركز «بيلاتيس تايم» الصحي إلى قائمة المشغلين، الذي سيقدم مفهوما جديدا في مجال التمارين الرياضية باعتباره استوديو متكامل لرياضة البيلاتيس العصرية التي تهدف إلى تقوية الجسم بشكلٍ عام وتحسين لياقته البدنية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والقدرة على التوازن من خلال مجموعة مختارة من التمارين الرياضية المركّزة. ومن المتوقع أن تسهم الإضافة الجديدة في تعزيز تجربة السكان والزوار داخل كنال فيو، وجعله وجهة متميزة في جزيرة دلمونيا ومحافظة المحرق.
تعليقًا على هذه الاتفاقيات، صرح محمد الشيخ، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة نسيج، قائلًا: «نحن سعداء للغاية برؤية مشروع كنال فيو يواصل جذب المزيد من المشغلين المميزين. ويعتبر مركز بيلاتيس تايم الصحي اتفاقية التأجير الرابعة التي تم توقيعها في الأسابيع الأخيرة والتي تأتي جميعها كجزء من خطط الشركة لتفعيل قسم التجزئة في مشروع كنال فيو، وذلك انسجاماً مع هدفنا الرئيسي لخدمة المقيمين وتلبية احتياجاتهم بتجربة معيشية مميزة.
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