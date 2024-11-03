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((مجموعة فنادق الخليج)) تطلق مجموعة مبتكرة من المطاعم في ((سيتي سنتر))

11/3/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُعلن‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تدشين‭ ‬وفتح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬مطاعمها‭ ‬المتميزة‭ ‬بعلاماتها‭ ‬التجارية‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ Time ‭ ‬ Out ‭ ‬ market ‮»‬‭ ‬المزمع‭ ‬افتتاحها‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬

والمطاعم‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬افتتاحها‭ ‬هي‭:‬

مطعم‭ ‬‮«‬ Doña ‭ ‬ by ‭ ‬ Margarita ‭ ‬ Mexicana ‮»‬‭ ‬ ‭ ‬تُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الإضافة‭ ‬الجديدة‭ ‬امتدادًا‭ ‬للعلامة‭ ‬الشهيرة‭ ‬مارغريتا‭ ‬مكسيكانا،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬

أما‭ ‬المطعم‭ ‬المتميز‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬‮«‬ Zen ‭ ‬ by ‭ ‬ China ‭ ‬ Garden ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬غنية‭ ‬من‭ ‬أطباق‭ ‬كانتون‭ ‬وسيتشوان‭ ‬وبكين‭. ‬سيتم‭ ‬تحضير‭ ‬كل‭ ‬طبق‭ ‬بدقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬الصينيين‭ ‬المحترفين‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيف‭ ‬وانغ،‭ ‬

والمطعم‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬المطعم‭ ‬الهندي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ Kāju الذي‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬أرقى‭ ‬أنواع‭ ‬المأكولات‭ ‬الهندية‭ ‬لعشاق‭ ‬المطبخ‭ ‬الهندي‭. ‬حيث‭ ‬تتناغم‭ ‬النكهات‭ ‬الهندية‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أقاليم‭ ‬الهند‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬العصري‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬مطاعمنا‭ ‬المميزة‭ ‬وتوفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الأطعمة‭ ‬الفاخرة‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بتنويع‭ ‬عروضنا‭ ‬وخلق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬فنادقنا‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خيارات‭ ‬طعام‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬تلبي‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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