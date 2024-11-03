((مجموعة فنادق الخليج)) تطلق مجموعة مبتكرة من المطاعم في ((سيتي سنتر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تُعلن مجموعة فنادق الخليج، الرائدة في مجال الضيافة في البحرين، تدشين وفتح فروع جديدة لمجموعة من مطاعمها المتميزة بعلاماتها التجارية المتعددة في «
Time
Out market » المزمع افتتاحها في مجمع سيتي سنتر في شهر ديسمبر القادم.
والمطاعم الثلاثة التي سوف يتم افتتاحها هي:
مطعم « Doña by Margarita Mexicana » – تُعدّ هذه الإضافة الجديدة امتدادًا للعلامة الشهيرة مارغريتا مكسيكانا، التي تأسست في فندق الخليج البحرين عام 2009.
أما المطعم المتميز الثاني فهو « Zen by China Garden » الذي سيقدم مجموعة غنية من أطباق كانتون وسيتشوان وبكين. سيتم تحضير كل طبق بدقة على يد فريق من الطهاة الصينيين المحترفين بقيادة الشيف وانغ،
والمطعم الثالث هو المطعم الهندي الجديد « « Kāju الذي سوف يقدم أرقى أنواع المأكولات الهندية لعشاق المطبخ الهندي. حيث تتناغم النكهات الهندية المتنوعة من كل أقاليم الهند مع الابتكار العصري.
وبهذه المناسبة، قال أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: «تتيح لنا شراكتنا مع «تايم أوت ماركت البحرين» تقديم مطاعمنا المميزة وتوفير مزيد من خيارات الأطعمة الفاخرة لجميع مرتادي مجمع سيتي سنتر. هذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بتنويع عروضنا وخلق وجهات جديدة تتجاوز حدود فنادقنا. نحن نسعى جاهدين إلى تقديم خيارات طعام جديدة ومبتكرة وعالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على التنوع والابتكار في قطاع المطاعم في مملكة البحرين».
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