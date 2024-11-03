((إدامة)) تعلن افتتاح منتجع حوار الشهر المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إدامة‭: ‬‮«‬ينطوي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬هائلة،‭ ‬إذ‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلّابة‭ ‬للمملكة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ (‬منتجع‭ ‬حوار‭ - ‬بإدارة‭ ‬مانتيس‭) ‬ستشكّل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ ”