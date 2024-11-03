((إدامة)) تعلن افتتاح منتجع حوار الشهر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، الذراع العقاريّ لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، عن الافتتاح المرتقب لمنتجع حوار - بإدارة مانتيس، والذي يشكّل مشروعًا سياحيًا رائداً في جزر حوار بمملكة البحرين، وذلك على هامش منتدى « بوابة الخليج» الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. و من المخطط أن يفتح المنتجع أبوابه للجمهور في أوائل ديسمبر من العام الحالي كإضافة مميزة للسياحة البيئيّة في المنطقة.
ويقع «منتجع حوار - بإدارة مانتيس» على الساحل الغربي لجزر حوار، وتحيط به محمية فريدة للحياة الفطريّة، مما يجعله واحداً من المشاريع البيئية المتميزة من نوعها
في منطقة الشرق الأوسط. سيضم المنتجع 102 غرفة، بما في ذلك فلل فاخرة فوق الماء وفلل شاطئية، وخمسة مطاعم، ومنشآت رياضيّة وترفيهيّة واسعة. وتشمل أبرز معالم المنتجع متنزهًا للمغامرات يقدم أنشطة شيّقة، وأكاديمية بير غريلز للاستكشاف، بالتعاون مع مقدم البرامج التليفزيونيّة البريطاني والمغامر الخبير بير غريلز، وقد صُممت لتقدم للزائرين متعة التحدي والإثارة والمغامرة وسط الطبيعة البريّة.
من جانبه قال الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لممتلكات، رئيس مجلس إدارة إدامة: «ينطوي هذا المشروع على أهمية استراتيجيّة هائلة، إذ يعكس رؤيتنا لتعزيز أنشطة السياحة المستدامة، مع تسليط الضوء على الطبيعة الخلّابة للمملكة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما أن الخدمات ذات المستوى العالمي التي سيقدمها (منتجع حوار - بإدارة مانتيس) ستشكّل إضافة نوعيّة قيّمة لقطاع السياحة في مملكة البحرين. ”
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