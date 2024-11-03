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((إدامة)) تعلن افتتاح منتجع حوار الشهر المقبل

11/3/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬الذراع‭ ‬العقاريّ‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬الافتتاح‭ ‬المرتقب‭ ‬لمنتجع‭ ‬حوار‭ - ‬بإدارة‭ ‬مانتيس،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬مشروعًا‭ ‬سياحيًا‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬و‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬المنتجع‭ ‬أبوابه‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬كإضافة‭ ‬مميزة‭ ‬للسياحة‭ ‬البيئيّة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.
‬ويقع‭ ‬‮«‬منتجع‭ ‬حوار‭ - ‬بإدارة‭ ‬مانتيس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لجزر‭ ‬حوار،‭ ‬وتحيط‭ ‬به‭ ‬محمية‭ ‬فريدة‭ ‬للحياة‭ ‬الفطريّة،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭
‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬سيضم‭ ‬المنتجع‭ ‬102‭ ‬غرفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة‭ ‬فوق‭ ‬الماء‭ ‬وفلل‭ ‬شاطئية،‭ ‬وخمسة‭ ‬مطاعم،‭ ‬ومنشآت‭ ‬رياضيّة‭ ‬وترفيهيّة‭ ‬واسعة‭. ‬وتشمل‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬المنتجع‭ ‬متنزهًا‭ ‬للمغامرات‭ ‬يقدم‭ ‬أنشطة‭ ‬شيّقة،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬بير‭ ‬غريلز‭ ‬للاستكشاف،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مقدم‭ ‬البرامج‭ ‬التليفزيونيّة‭ ‬البريطاني‭ ‬والمغامر‭ ‬الخبير‭ ‬بير‭ ‬غريلز،‭ ‬وقد‭ ‬صُممت‭ ‬لتقدم‭ ‬للزائرين‭ ‬متعة‭ ‬التحدي‭ ‬والإثارة‭ ‬والمغامرة‭ ‬وسط‭ ‬الطبيعة‭ ‬البريّة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إدامة‭: ‬‮«‬ينطوي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬هائلة،‭ ‬إذ‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلّابة‭ ‬للمملكة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ (‬منتجع‭ ‬حوار‭ - ‬بإدارة‭ ‬مانتيس‭) ‬ستشكّل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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