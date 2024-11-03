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((سيكو)) تعلن منتجات استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار

11/3/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بتواجد‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ . ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬صندوقين‭ ‬استثماريين‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أحدهما‭ ‬صندوق‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬والآخر‭ ‬صندوق‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التركية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬اكتتاب‭ ‬عام‭ ‬بقيمة‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات،‭ ‬وصندوق‭ ‬تورق‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

كما‭
‬أعلنت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬شركتها‭ ‬التابعة‭
‬‮«‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬‭ ‬مقرها‭ ‬الرياض‭
‬بطرح‭ ‬صندوقاً‭ ‬عقارياً‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقارية‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬حيث‭
‬استحوذ‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجيته‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭
‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭. ‬

ويستهدف‭ ‬صندوق‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتة‭
‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭
‬فائقة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.

أما‭ ‬صندوق‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التركية‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والذي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬فيتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الفرصة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬أدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬التركي‭ ‬ذات‭ ‬العائد‭ ‬المرتفع،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬فرصة‭ ‬للمستثمرين‭
‬بتنوع‭ ‬المحافظ‭ ‬وتحقيق‭ ‬عائدات‭ ‬مجزية‭ ‬معدلة‭ ‬حسب‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬نمواً‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تسعى‭ ‬سيكو‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتورق‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭
‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬محافظ‭ ‬قروض‭ ‬المستهلكين‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬للشركات‭ ‬المصدرة‭ ‬،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬مالية‭ ‬تدعمها‭ ‬تسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬خاصة‭. ‬

وحول‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة،‭ ‬عبّرت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬المواكب‭ ‬لانطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يجذب‭ ‬مختلف‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬نلتزم‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمنتجات‭ ‬المميزة‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬عملائنا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مواكبة‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬المتغيرة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭. ‬إننا‭ ‬نفخر‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬و‭ ‬أفكاره‭ ‬المبتكرة‭
‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬سيكو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬و‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬إن‭ ‬الصناديق‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭
‬تستفيد‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المعدل‭ ‬للصناديق‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجماعية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر،‭ ‬وسرعة‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬المنتجات،‭ ‬يما‭ ‬يعني‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لديناميكيات‭ ‬السوق‭.‬ ‭ ‬

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