((سيكو)) تعلن منتجات استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يتمتع بتواجد راسخ في البحرين والسعودية والإمارات، عن إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية، وذلك خلال منتدى بوابة الخليج . وقد تضمنت هذه المنتجات صندوقين استثماريين مسجلين في البحرين، أحدهما صندوق للاستثمار في الأسهم العالمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والآخر صندوق للفرص الاستثمارية التركية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن عملية اكتتاب عام بقيمة 70 مليون دولار في قطاع المأكولات والمشروبات، وصندوق تورق متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
كما
أعلنت أيضا عن قيام شركتها التابعة
«سيكو المالية « مقرها الرياض
بطرح صندوقاً عقارياً للوحدات السكنية في السعودية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بما يعزز من الفرص الاستثمارية في السوق العقارية السكنية في المملكة العربية السعودية. حيث
استحوذ الصندوق على ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في الرياض وفق استراتيجيته الرامية إلى تحقيق النمو في قطاع العقارات السكنية
في مدينة الرياض.
ويستهدف صندوق الأسهم العالمية البالغ قيمتة
100 مليون دولار أمريكي الاستثمار في القطاعات
فائقة النمو في الاسواق العالمية لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى البعيد.
أما صندوق الفرص الاستثمارية التركية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي فيتيح للمستثمرين الفرصة للوصول إلى سوق أدوات الدخل الثابت التركي ذات العائد المرتفع، حيث يقدم فرصة للمستثمرين
بتنوع المحافظ وتحقيق عائدات مجزية معدلة حسب المخاطر في واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى سيكو إلى إطلاق صندوق متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية للتورق بقيمة 30 مليون دولار أمريكي،
عن طريق الاستثمار في محافظ قروض المستهلكين بهدف توفير رأس المال اللازم لتحقيق النمو للشركات المصدرة ، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على أوراق مالية تدعمها تسهيلات ائتمانية خاصة.
وحول المنتجات الجديدة، عبّرت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو عن سعادتها بإطلاق هذه المنتجات في هذا التوقيت المواكب لانطلاق هذا المنتدى الهام الذي يجذب مختلف المستثمرين، وقالت: «نلتزم في سيكو بتقديم الحلول المبتكرة والمنتجات المميزة بهدف الارتقاء بخدمات عملائنا، فضلا عن مواكبة ظروف السوق المتغيرة لتلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية. إننا نفخر بإطلاق هذه المنتجات الجديدة التي تعكس جهود فريق العمل و أفكاره المبتكرة
التي تميزت بها سيكو في القطاع المالي في البحرين. و لا شك إن الصناديق التي تتخذ من البحرين مقراً لها
تستفيد أيضاً من إطار العمل المعدل للصناديق الاستثمارية الجماعية لمصرف البحرين المركزي، والتي توفر مرونة أكبر، وسرعة أكثر في إطلاق المنتجات، يما يعني الاستجابة السريعة لديناميكيات السوق. ”
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