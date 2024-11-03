((تمكين)) يطلق برنامجا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)“AWS”

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوظيف‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للابتكار‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتأهيل‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬معتمدة‭ ‬كخبراء‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ورواد‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال‭ ‬كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬