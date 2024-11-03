((تمكين)) يطلق برنامجا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن صندوق العمل «تمكين» عن إطلاق برنامج وطني مشترك بالتعاون مع خدمات أمازون السحابية
“AWS” لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، أكدت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» على الحرص على تعزيز البرامج والمبادرات الرامية إلى تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في كافة المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بتوظيف أحدث التقنيات بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويتماشى مع تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للابتكار.
وتهدف هذه البرامج التدريبية لتأهيل كوادر وطنية معتمدة كخبراء مختصين في الذكاء الاصطناعي، ورواد أعمال في ذات المجال كما ستتضمن هذه الشراكة تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.
MENAFN03112024000055011008ID1108846415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.