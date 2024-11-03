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مشاريع بحرينية سعودية

11/3/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وأكد‭ ‬باسم‭ ‬الساعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‮«‬غذاء‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وبالأخص‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لترابطه‭ ‬مع‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬قليلة‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬واليوم‭ ‬نظم‭ ‬مؤتمر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مكمل‭ ‬له،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬اقتصاديين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولمناقشة‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬التحديات‭ ‬الموجودة،‭ ‬سواء‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬او‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغيرها،‭ ‬وخلق‭ ‬جو‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتعاون‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تشجع‭ ‬الاستثمار‭ ‬والنمو،‭ ‬ويكون‭ ‬هناك‭ ‬تكامل‭ ‬أكثر‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اجتماع‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي‭ ‬الاستاذ‭ ‬خالد‭ ‬الفالح،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروعين‭ ‬لهما‭ ‬اهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬مشروع‭ ‬اخر،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬له‭ ‬منفعة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستمرارية‭ ‬النمو‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيعلن‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭. ‬

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