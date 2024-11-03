مشاريع بحرينية سعودية

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اجتماع‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي‭ ‬الاستاذ‭ ‬خالد‭ ‬الفالح،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروعين‭ ‬لهما‭ ‬اهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬مشروع‭ ‬اخر،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬له‭ ‬منفعة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستمرارية‭ ‬النمو‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتطور‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيعلن‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭. ‬

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