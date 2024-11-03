مشاريع بحرينية سعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وأكد باسم الساعي رئيس مجلس إدارة شركة غذاء البحرين القابضة«غذاء» أهمية المؤتمر في إنعاش الاقتصاد في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص المملكة العربية السعودية لترابطه مع اقتصاد مملكة البحرين، مشيرا الى انه تم خلال ايام قليلة تنظيم مؤتمر كبير في الرياض، واليوم نظم مؤتمر آخر في البحرين مكمل له، لافتا الى أهمية مشاركة اقتصاديين من مختلف دول العالم، للتعرف على الفرص الاستثمارية لمملكة البحرين ولمناقشة بعض الأمور المهمة مثل التحديات الموجودة، سواء الجيوسياسية او الاقتصادية وغيرها، وخلق جو لتبادل الأفكار والتعاون للانتقال إلى مرحلة تشجع الاستثمار والنمو، ويكون هناك تكامل أكثر.
وأضاف: «كان هناك اجتماع قبل قليل بين اللجنة البحرينية السعودية، شارك فيها وزير الاستثمار السعودي الاستاذ خالد الفالح، وتم مناقشة مشروعين لهما اهمية كبيرة مع البدء في دراسة جدوى مشروع اخر، وهو مشروع تجاري له منفعة لمملكة البحرين لاستمرارية النمو والاستثمار والتطور العمراني في مملكة البحرين وسيعلن عنها خلال الأيام القادمة.
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