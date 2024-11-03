الشريفي: فرص استثمارية كثيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حد‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ومسؤوليتنا‭ ‬كقطاع‭ ‬مصرفي‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ان‭ ‬نوفر‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬بكل‭ ‬أريحية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬هيكلة‭ ‬أو‭ ‬حوكمة‭ ‬قوي،‭ ‬حيث‭ ‬يعطي‭ ‬المستثمرين‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬هذ‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الفرص‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والقطاعات‭ ‬الجديدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬البنك‭ ‬جاهز‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكبر‭ ‬سنة‭ ‬نجاح‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متوقعا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الجذب‭ ‬أكثر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬