الشريفي: فرص استثمارية كثيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال ياسر الشريفي «الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت»: نحن فخورون بوجودنا في النسخة الثانية من منتدى (بوابة الخليج)، وهو جاء في الوقت المناسب لأهميته بالنسبة إلى منطقة الخليج العربي والدول المجاورة من خلال النمو الاقتصادي والفرص الموجودة، مشيرا الى ان الفرص كثيرة والقطاع البنكي والمصرفي له دور في تلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الاعمال مع توفير الخدمات والحلول التي تساعد على نجاح هذه المبادرات.
وأضاف الشريفي: «لا يوجد حد لاستقطاب الاستثمار، ومسؤوليتنا كقطاع مصرفي وبنك البحرين والكويت بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الرشيدة ان نوفر كل الخدمات بكل أريحية، مع وجود نظام هيكلة أو حوكمة قوي، حيث يعطي المستثمرين الثقة في هذ المجال»، مشيرا إلى ان الفرص كثيرة من ناحية الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الجديدة المفتوحة على التكنولوجيا، والذكاء الصناعي، لافتا إلى ان البنك جاهز لاستقطاب أكبر عدد ممكن، مشيرا إلى ان وزير المالية والاقتصاد أكد ان العام الماضي أكبر سنة نجاح من ناحية جذب الاستثمارات الخارجية، متوقعا ان يكون الجذب أكثر هذا العام أكثر من العام الماضي.
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