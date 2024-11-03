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الشريفي: فرص استثمارية كثيرة

11/3/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‮»‬‭: ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بوجودنا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ (‬بوابة‭ ‬الخليج‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لأهميته‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والفرص‭ ‬الموجودة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الفرص‭ ‬كثيرة‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكي‭ ‬والمصرفي‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الاعمال‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭.‬

وأضاف‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حد‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ومسؤوليتنا‭ ‬كقطاع‭ ‬مصرفي‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ان‭ ‬نوفر‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬بكل‭ ‬أريحية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬هيكلة‭ ‬أو‭ ‬حوكمة‭ ‬قوي،‭ ‬حيث‭ ‬يعطي‭ ‬المستثمرين‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬هذ‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الفرص‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والقطاعات‭ ‬الجديدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬البنك‭ ‬جاهز‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكبر‭ ‬سنة‭ ‬نجاح‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متوقعا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الجذب‭ ‬أكثر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

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