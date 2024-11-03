مفيز: منتدى لجذب المستثمرين
التاريخ
11/3/2024 7:07:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرحت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» بـ«أن منتدى بوابة الخليج» ناجح بتنظيم من التنمية الاقتصادية، وشارك فيه الكثير من المستثمرين والاقتصاديين، ونتوقع إن شاء الله تقديم الكثير من الاقتراحات وعقد الاتفاقيات المفيدة للاستثمار، وتوافر فرص لجذب الاستثمار لمملكة البحرين».
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