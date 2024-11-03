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انطلاق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة

11/3/2024 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير الإعلام: البحرين منارة إشعاع حضاري ووجهة متميزة لاحتضان الفعاليات الثقافية

كتبت‭: ‬فاطمة‭ ‬اليوسف

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬‮«‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الرئيسي،‭ ‬و«هيئة‭ ‬أفلام‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬شريك‭ ‬التطوير،‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬ريادتها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والإبداعي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والرعاية‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬منارة‭ ‬إشعاع‭ ‬حضاري‭ ‬ووجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬متميزة‭ ‬تحتضن‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬الثقافية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بالحضور‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬تألق‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬لهو‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬كحاضنة‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬نشاطاً‭ ‬سينمائياً‭ ‬أثمر‭ ‬انطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬الأولى‭ ‬لصناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬بإمكانيات‭ ‬بسيطة‭ ‬ولكن‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬لهذا‭ ‬الفن،‭ ‬وقد‭ ‬جسدت‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬العريقة‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬وإرثاً‭ ‬ثرياً،‭ ‬يستلهم‭ ‬منه‭ ‬جيل‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬والفنانين‭ ‬رؤاهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬متميزة‭ ‬تعكس‭ ‬تنوع‭ ‬التجارب‭ ‬الإبداعية‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬الوزير‭ ‬بشعار‭ ‬المهرجان‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالمرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما‭ ‬ليسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإبداعات‭ ‬المتميزة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السينما،‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬المبدعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬معالجات‭ ‬سينمائية‭ ‬عميقة‭ ‬تعكس‭ ‬قضايا‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطلعاته،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬الثقافية‭ ‬وقيمه‭ ‬الراسخة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بتكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬احتفاءً‭ ‬بعطاءاتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والسينمائية‭ ‬الحافلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬القدير‭ ‬محمد‭ ‬المنصور‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬خليجي‭ (‬بس‭ ‬يا‭ ‬بحر‭) ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬انتاجه‭ ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬القديرة‭ ‬‮«‬مريم‭ ‬زيمان‮»‬‭ ‬نظير‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية‭ ‬الثرية‭ ‬ودعمها‭ ‬للسينما‭ ‬البحرينية‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬بحريني‭ ‬روائي‭ (‬الحاجز‭) ‬1990‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬المتألقة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬لحضورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬والأفلام‭ ‬القصيرة‭.‬

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