البحرين.. ((بوابة الخليج)) إلى العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

البحرين أضحت بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية بيسر

تغطية‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬و‭ ‬فاضل‭ ‬منسي‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله





أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لافتتاح‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برعاية‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬ومضمونه‭ ‬يعكس‭ ‬التوجهات‭ ‬الطموحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بوصفها‭ ‬محركاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للنمو‭ ‬والتقدم،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمبادئ‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬تسهيل‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬ومتينة،‭ ‬قد‭ ‬أضحت‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬لممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬بيسر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬خدماتها‭ ‬وأسواقها‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬رقمي‭ ‬وتقني،‭ ‬وتبني‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬يعدّ‭ ‬منصة‭ ‬مثلى‭ ‬وتفاعلية،‭ ‬وجسراً‭ ‬يربط‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بالعالم؛‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬قوية‭ ‬ومستدامة‭ ‬بين‭ ‬القيادات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وصناع‭ ‬القرار،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التجارب‭ ‬المعززة‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تدعيم‭ ‬جاهزية‭ ‬المنطقة‭ ‬للتحولات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مرحّباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬وزوارها،‭ ‬راجياً‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة،‭ ‬والتوصل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬توصيات‭ ‬ومخرجات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬للبحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبالتوجيهات‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬اتخذت‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتقدم‭ ‬مساراً‭ ‬ونهجاً‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬لصالح‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬والازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الطموحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أشقائها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والأصدقاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬الدوليين،‭ ‬معرباً‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬يشكلها‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المشترك‭ ‬وتوحيد‭ ‬المساعي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬ويدفع‭ ‬بالنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكبر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬منذ‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة‭ ‬بمقدار‭ ‬15‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬منها‭ ‬6‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬لوحده‭)‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬العالم‭ ‬لقدرات‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬باقتصادها‭ ‬الأكثر‭ ‬تنوعاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬تعدّ‭ ‬برهاناً‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬استطاعة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬واعدة‭ ‬للأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للاستثمار‭.‬

هذا‭ ‬وبدأت‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬بالجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬عالمي‭ ‬سريع‭ ‬التغير‮»‬،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والمهندس‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الفالح،‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬واللورد‭ ‬جيري‭ ‬جريمستون،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬جيمكورب‭ ‬كابيتال‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اقتصادات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّة‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتنموية‭ ‬واضحة‭ ‬وفق‭ ‬فكر‭ ‬استراتيجي‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مرونتها‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد،‭ ‬مشيراً‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إسهام‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬والبالغ‭ ‬85 % ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الاجمالي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬تحولات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬معاليه‭ ‬أهمية‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬والتحولات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الصديقة‭ ‬والشقيقة‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتوطيدها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تطرق‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬ودعم‭ ‬تقدمه‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬الملامح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬