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إطلاق أول صندوق لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 265 مليون دولار

11/3/2024 7:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الرائدة‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لتنمية‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬265‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭).‬

وسيدعم‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬الرائد‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬لما‭ ‬يلعبه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬ومساندة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬تجمعاً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬يشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والتنفيذيين،‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمنطقة‭.‬

وسيقدم‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬حوافز‭ ‬للبنوك‭ ‬المشاركة،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬باحتساب‭ ‬حصصها‭ ‬الممولة‭ ‬ضمن‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬إقراض‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بمتوسط‭ ‬مرجح‭ ‬للمخاطر‭ ‬بنسبة‭ ‬25 % ‭. ‬ويعكس‭ ‬ذلك‭ ‬التزام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬تنمية‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المحلية،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬كفرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬جذابة‭.‬

وتم‭ ‬تطوير‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬حلول‭ ‬حيوية‭ ‬ومرنة‭ ‬وفرص‭ ‬تعاونية‭ ‬للنمو‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادرات‭ ‬مجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وسيركز‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وإمكانات‭ ‬للتصدير‭. ‬وسيتمتع‭ ‬بهيكلة‭ ‬تبلغ‭ ‬9‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬نشر‭ ‬مدتها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مخصصة‭ ‬لصرف‭ ‬القروض‭.‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لنمو‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ليعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المستدام‭ ‬والحيوي‭. ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لاقتصادنا،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬سعينا‭ ‬لتوفير‭ ‬الإمكانية‭ ‬الضرورية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬فإننا‭ ‬سنمكنها‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬والابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬نحو‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الأعمال‭ ‬المسؤولة‭ ‬بيئياً‭ ‬وذلك‭ ‬بالتواكب‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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