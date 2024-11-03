لبنان: مقتل خمسة أشخاص في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 3 – 11 (كونا) -- قتل خمسة أشخاص وجرح تسعة آخرون اليوم الاحد في تجدد غارات طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان غارة جوية شنها طيران الاحتلال على مبنى في (حارة صيدا) في مدينة صيدا أدت في حصيلة اولية الى مقتل ثلاثة واصابة تسعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان غارة جوية اخرى نفذها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (جبال البطم) التابعة لقضاء مدينة صور الجنوبية أدت الى مقتل شخصين وخلفت اضرارا مادية كبيرة
وعلى صعيد متصل أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان انتشاله لخمس جثث من أحد المواقع في بلدة (وطى الخيام) جنوب لبنان كان قد قصف في وقت سابق من الاسبوع الماضي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لافتا الى أنه ما يزال هناك 15 قتيلا موجودين تحت الأنقاض.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
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