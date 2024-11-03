Monday, 04 November 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: مقتل خمسة أشخاص في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 3 – 11 (كونا) -- قتل خمسة أشخاص وجرح تسعة آخرون اليوم الاحد في تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان غارة جوية شنها طيران الاحتلال على مبنى في (حارة صيدا) في مدينة صيدا أدت في حصيلة اولية الى مقتل ثلاثة واصابة تسعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان غارة جوية اخرى نفذها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (جبال البطم) التابعة لقضاء مدينة صور الجنوبية أدت الى مقتل شخصين وخلفت اضرارا مادية كبيرة
وعلى صعيد متصل أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان انتشاله لخمس جثث من أحد المواقع في بلدة (وطى الخيام) جنوب لبنان كان قد قصف في وقت سابق من الاسبوع الماضي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لافتا الى أنه ما يزال هناك 15 قتيلا موجودين تحت الأنقاض.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ف ز / ف ا س




MENAFN03112024000071011013ID1108846237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث